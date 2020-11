Vyjednávači sa po mesiacoch rokovaní dohodli na novom sedemročnom rozpočte Únie

Potrebujú rozbehnúť fond obnovy

Miliarda pôjde na budúce krízy

10.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vyjednávači Európskej únie (EÚ) dosiahli v utorok po mesiacoch rokovaní dohodu o novom sedemročnom rozpočte eurobloku a tiež potrebnom balíku pomoci v súvislosti s pandémiou koronavírusu v celkovej hodnote zhruba 1,8 bilióna eur.Dohodu medzi vyjednávačmi Rady EÚ a Európskeho parlamentu musia ešte oficiálne potvrdiť ministri členských krajín a tiež poslanci europarlamentu.Rozpočet by mal vstúpiť do platnosti 1. januára a predstavitelia únie preto dúfajú, že budú mať dohodu schválenú v priebehu najbližších týždňov."Konečne sme to dokázali," skonštatoval nemecký vyslanec Michael Clauss s tým, že únia urgentne potrebuje, aby sa rozbehol fond obnovy a pomohol stlmiť vážne ekonomické dopady pandémie. Nemecko má v súčasnosti rotujúce predsedníctvo Rady EÚ.Clauss vyjadril nádej, že všetky členské štáty a zákonodarcovia chápu potrebu rýchlo konať na podporu balíčka, ktorý zahŕňa aj 750-miliardový ozdravný fond. "Nikto nepotrebuje ďalšie prekážky a zdržania," skonštatoval.Europarlament informoval, že vyrokoval navyše 16 miliárd eur k sume, na ktorej sa lídri dohodli už skôr, a tiež, že väčšina prostriedkov pôjde na pomoc občanom únie s dopadmi pandémie. Miliardu eur plánujú použiť na riešenie budúcich kríz.Balíček posilňuje programy vzdelávania a výskumu a kladie väčší dôraz na klimatickú zmenu a environmentálne politiky.Na schválenie dohody v najbližších týždňoch vyzvala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej ľudia a firmy ťažko zasiahnuté koronakrízou potrebujú pomoc.