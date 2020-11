Matovič ponúka komunitné testovanie, prevádzky majú pár dní na rozmyslenie (video)

Ako premiér uviedol na tlačovej konferencii, už by to nebola prioritne úloha štátu, ale hlas jednotlivých komunít, ktoré by na testovanie pozývali klientov a ľudí, ktorí využívajú ich služby.

Materiál by zabezpečil štát

Sami by tak zriadili testovanie na školách, v reštauráciách, divadlách, na štadiónoch, v posilňovniach či v kostoloch alebo na farách.

Štát by pritom zabezpečil potrebný materiál a do každého tímu jednu osobu ako dohľad nad kvalitou testovania.

Premiér upozornil na to, že ak sa umožní prevádzka všetkým dotknutým subjektom, spôsobí to nárast počtu nakazených z týždňa na týždeň možno o 20 až 30 percent. V horizonte troch týždňov môže narásť počet infikovaných skoro na dvojnásobok pôvodného stavu.

„Úlohou ďalších fáz celoslovenského pretestovania by bolo, aby sme to, čo si pokazíme otvorením týchto prevádzok, raz za tri týždne skorigovali do pôvodného stavu,“ dodal Matovič.

Väčšia sloboda v decembri

Zástupcovia jednotlivých odvetví by sa mali do piatka rozhodnúť, či do tohto projektu pôjdu. „Prvýkrát by sme komunitným spôsobom zorganizovali celoslovenské pretestovanie posledný novembrový víkend a v decembri by sme si dali dúšok väčšej slobody,“ povedal premiér.

Podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa bude testovanie na úrovni komunít zložité, preto sa budú prerokovávať v jednotlivých skupinách a koncom týždňa zhodnotia, či má takýto typ testovania význam.

Infektológ Pavol Jarčuška v tejto súvislosti uviedol, že sa budú venovať piatim oblastiam, medzi ktoré patrí šport, školy, rekreácia a stravovanie, ďalej cirkvi a kultúra. Každá z oblastí však podľa neho má svoje špecifiká.

„Budeme sa snažiť to nastaviť tak, aby sme si zadefinovali, kde to testovanie význam má, čo nám môže priniesť, akú mieru vykonávania činností bude možné potom uskutočňovať,“ skonštatoval Jarčuška.

Prevádzky sa zatiaľ neotvárajú

Prevádzky by sa v najbližších týždňoch otvárať nemali, povedal ešte pred stretnutím Matovič. Ako uviedol, na stretnutie nešiel s pravidlami, ale chcel, aby sa s dotknutými prevádzkami viedla poctivá diskusia.

„Budeme sa rozprávať o tom, ako každá dotknutá oblasť chce pridať ruku k dielu k tomu, aby sme mohli mať väčšiu mieru slobody,“ povedal premiér.

Doplnil, že situácia nie je z epidemiologického hľadiska rovnaká pri otváraní všetkých prevádzok.