Vyjednávanie o výmene zajatcov s IS nebolo v Sýrii úspešné

Bejrút 31. júla (TASR) - Neúspechom sa skončilo vyjednávanie medzi sýrskymi vládnymi silami a Islamským štátom (IS) o výmene zajatcov na juhu Sýrie, kde táto teroristická organizácia minulú stredu uniesla najmenej 36 žien a detí pri mohutných útokoch v provincii Suwajdá. Agentúra AP o tom informovala v utorok s odvolaním sa na vyjadrenie mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.Štyrom uneseným sa podľa SOHR medzičasom podarilo utiecť, ďalší dvaja prišli o život. Cieľom vyjednávania bolo uzavretie dohody o prepustení zvyšných 30 žien a detí výmenou za oslobodenie 150 bojovníkov IS a otvorenie koridoru, aby mohlo uniknúť ďalších 100 militantov napojených na IS, ktorí zostali v obkľúčení blízko hranice s časťou Golanských výšin okupovanou Izraelom.Namiesto tohto kroku vládne sily obnovili v utorok nálety na danú oblasť, uviedlo SOHR.Aktivistické združenie Suwajdá 24 podľa AP informovalo, že vyjednávanie s IS stroskotalo po tom, ako si títo extrémisti stanovili nové podmienky vrátane odsunu nepriateľa z provincie Suwajdá a záväzku tamojšieho obyvateľstva, že sa v budúcnosti nebude podieľať na zásahoch proti nim.Pri minulotýždňových útokoch IS na mesto Suwajdá a okolité dediny zahynulo približne 300 ľudí. Najmenej sedem extrémistov pritom usmrtilo samých seba odpálením výbušnín.V danom regióne žijú predovšetkým drúzovia, čo sú príslušníci menšinovej odnože šiitského islamu, označovaní sunnitskými extrémistami z IS za bezvercov.