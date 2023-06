Vykoľajenie vlakov v Indii si vyžiadalo takmer 300 mŕtvych, premiér hovorí o jednej z najsmrteľnejších nehôd (video)

aktualizované 3. júna, 9:30



Ponúknutá je všetka možná pomoc

Stovky nehôd ročne

3.6.2023 (SITA.sk) -Počet obetí piatkového vykoľajenia dvoch vlakov v Indii stúpol na viac ako 280. Záchranná akcia pokračovala aj v sobotu. Nehoda, ktorá sa stala približne 220 kilometrov juhozápadne od mesta Kalkata, je jednou z najsmrteľnejších v histórii krajiny.Zranených bolo viac ako 900 ľudí. Viac ako 800 z nich previezli do nemocníc, pričom mnohí sú v kritickom stave. Indickí predstavitelia uviedli, že v noci z piatka na sobotu na mieste nehody zasahovalo 1 200 záchranárov so 115 sanitkami a 50 autobusmi.Predseda indickej vlády Naréndra Módí uviedol, že v myšlienkach je s rodinami pozostalých. „Nech sa zranení čoskoro uzdravia," napísal na mikroblogovacej sieti Twitter. Premiér dodal, že hovoril s ministrom dopravy a ponúknutá je „všetka možná pomoc".Tlačová agentúra Press Trust of India uviedla, že vykoľajený Coromandel Express cestoval z mesta Háura v štáte Západné Bengálsko do Čennai v Tamilnádu.Hovorca ministerstva železníc uviedol, že sa vykoľajilo 10 až 12 vozňov a ich utrhnuté časti spadli na blízku koľaj. Následne ich zasiahol ďalší osobný vlak prichádzajúci z opačného smeru. Aj jemu sa vykoľajili zhruba tri vozne.Napriek snahám vlády zlepšiť bezpečnosť železníc sa na indických železniciach každý rok stane niekoľko stoviek nehôd. Väčšinu nehôd vlakov má na svedomí ľudská chyba alebo zastarané signalizačné zariadenia.