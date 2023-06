Inflácia a rastúce úrokové sadzby doľahli na mnohé firmy, rast nahradilo zvyšovanie efektívnosti a znižovanie nákladov

Doprava a logistika okresáva najviac

Zamestnanci žiadajú vyššie mzdy





Intrum vydáva European Payment Report na ročnej báze od roku 1998. Report vychádza z prieskumu, ktorý sa uskutočnil paralelne v 29 európskych krajinách v období od novembra 2022 do marca 2023.



Na prieskume sa zúčastnilo 10 556 európskych spoločností pôsobiacich v 15 priemyselných odvetviach. Slovensko svojimi odpoveďami reprezentuje 240 spoločností.



Intrum pôsobí v oblasti kredit manažmentu s priamym zastúpením v 24 krajinách Európy.





3.6.2023 (SITA.sk) - Viac ako polovica slovenských podnikov zamerala svoju pozornosť z rastu na vyššiu efektívnosť a úsporu nákladov. Dôvodom je inflácia a rastúce úrokové sadzby. Vyplýva to z Európskeho platobného reportu 2023 od spoločnosti Intrum Pre 73 % slovenských firiem je zvyšovanie efektívnosti a znižovanie nákladov strategickou prioritou tohto roka.„Podniky vo všetkých oblastiach zápasia s vysokou infláciou, rastúcimi úrokovými sadzbami a krízou životných nákladov. To ich viedlo k tomu, že uprednostnili znižovanie nákladov a odklonili sa od investícií do rastu a inovácií," uviedol výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Viac ako polovica spoločností je opatrnejšia, pokiaľ ide o ich plány v oblasti pôžičiek a výdavkov a približne rovnaké množstvo označilo infláciu za obmedzujúci faktor, ktorý znižuje ich schopnosť rozvíjať sa.Z pohľadu ekonomických odvetví sú na Slovensku najopatrnejšie firmy pôsobiace v oblasti dopravy a logistiky, kde až 80 % uprednostňuje stratégiu znižovania nákladov a okresáva výdavky a pôžičky.Obzvlášť pri zadlžovaní sú opatrné aj podniky vo verejnom sektore a v telekomunikáciách. Na Slovensku tieto odvetvia celkovo hlásia najväčšie obmedzenia svojho rastu v súvislosti s vysokou infláciou a tiež očakávajú najväčší tlak na zvyšovanie miezd zo strany zamestnancov.Zatiaľ čo sa spoločnosti snažia znižovať náklady, ich zamestnanci ako koneční spotrebitelia tiež čelia rastúcim nákladom. To ich núti požadovať vyššie mzdy.Päť z desiatich firiem v celej Európe, ako aj na Slovensku priznáva, že sa obáva, ako naplní tieto požiadavky. Náročná situácia je v sektore priemyselnej a chemickej výroby a v oblasti ťažby a nerastných surovín.Tu potvrdzuje sedem z desiatich slovenských podnikov rastúci tlak a svoje obavy, či dokážu naplniť požiadavky zamestnancov.„Fakt, že je tu tlak zo strany zamestnancov na zvyšovanie miezd, má aj iné významné dlhodobé dôsledky. Vyššie náklady znamenajú nižšie investície a inovácie, avšak spoločnosti sa nemôžu spoliehať na to, že dodatočné náklady prenesú na spotrebiteľov, pretože tí sa tiež musia vyrovnávať s finančnými ťažkosťami. V aktuálnych podmienkach silnej konkurencie si firmy jednoducho nemôžu dovoliť neustále zvyšovať ceny, pretože by mohli svojich zákazníkov stratiť," uzavrel Musil.