Výkon dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľov sa má zjednotiť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) – Výkon dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľov na Slovensku sa má zjednotiť. Inštitúcie vykonávajúce dohľad by tak mohli rýchlejšie a účinnejšie spolupracovať na vnútroštátnej úrovni, ale tiež s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov. Počíta s tým novela zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré má plniť úlohy jednotného úradu pre spoluprácu.Novelou zákona sa má do slovenskej legislatívy prebrať nariadenie europarlamentu a Rady EÚ o spolupráci medzi národnými orgánmi, ktoré sa zaoberajú ochranou spotrebiteľa. Dohľad nad dodržiavaním povinností dodávateľov, predávajúcich, obchodníkov vykonáva v súčasnosti spolu deväť orgánov dohľadu s rozdielne vymedzeným právnym základom a rozsahom oprávnení a povinností. Medzi orgány dohľadu patrí napríklad Národná banka Slovenska, Rada pre vysielanie a retransmisiu, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví či Slovenská obchodná inšpekcia.objasnil v predkladacej správe k novele zákona rezort hospodárstva.Právnou normou sa má posilniť preventívne a výchovné pôsobenie dohľadu smerom k jednotlivým subjektom.priblížilo MH SR. Ide o zavedenie tzv. druhej šance pri porušení povinností, ktorá podľa odhadov ministerstva prinesie zníženie priamych finančných nákladov pre podnikateľov.doplnilo ministerstvo.Návrh zákona má súčasne nad rámec nariadenia racionalizovať niektoré povinnosti predávajúcich, predovšetkým za účelom zníženia neodôvodneného regulačného zaťaženia.dodal rezort hospodárstva.