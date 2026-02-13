Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

13. februára 2026

Výkonný podpredseda Európskej komisie navštívil Bratislavský kraj, ocenil rozvojové projekty a ich koncepciu – VIDEO, FOTO


Tagy: Financovanie samospráv Integrovaný regionálny operačný program (IROP) Program Slovensko 2021-2027 REACT-EU

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vo štvrtok 12. februára navštívil výkonný podpredseda Európskej komisie pre súdržnosť a reformy



633912015_1292760169566503_4126920506297602442_n 676x450 13.2.2026 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vo štvrtok 12. februára navštívil výkonný podpredseda Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Raffaele Fitto. Ako uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman, priamo v regióne si pozrel viaceré projekty realizované s podporou európskych zdrojov.


Osobitnú pozornosť venoval Kampusu bioenergetiky a krajinotvorby v Bernolákove, ktorý BSK rozvíja ako strategickú investíciu do vzdelávania, udržateľnosti a adaptácie na klimatické výzvy.

Bernolákovo ako príklad dynamického vývoja


Návšteva v Bernolákove nebola zvolená náhodne. Táto najväčšia obec na Slovensku je typickým príkladom dynamického suburbanizačného vývoja," vysvetlila Forman s tým, že prudký nárast obyvateľov v uplynulých desaťročiach vytvoril výrazný tlak na verejnú infraštruktúru – školstvo, dopravu, životné prostredie aj sociálne služby. BSK využil návštevu na predstavenie svojho koncepčného prístupu k rozvoju územia a priorít do ďalšieho programového obdobia.

Teraz prebieha veľká debata o podobe kohéznej politiky do budúcna a pre nás je nesmierne dôležité, aby odrážala aj priority územia Bratislavského kraja. Ukazujeme, že cez Radu partnerstva manažujeme zdroje tak, aby smerovali tam, kde ich vedia najlepšie implementovať a najlepšie pokryť potrebu,“ uviedla riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Návšteva Základnej školy v Bernolákove


Prvým z projektov, ktoré Raffaele Fitto navštívil, bola Základná škola v Bernolákove, ktorá dlhodobo čelila nedostatočným kapacitám a chýbajúcemu odbornému zázemiu. Dostavba školy dokončená v roku 2023 pomohla zvýšiť kapacity základného vzdelávania v regióne a predísť riziku dvojzmennej prevádzky.

Projekt je príkladom efektívnej kombinácie európskych, krajských a obecných zdrojov a bol podporený z iniciatívy REACT-EU v rámci IROP", dodala Forman.

Fitto pri návšteve projektov zdôraznil význam dopadu európskych zdrojov: „Sme v polovici aktuálneho programového obdobia kohéznej politiky, v rámci ktorého Slovensko dostáva 12,6 miliardy eur. Zároveň sme v záverečnej fáze Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, kde je ďalších 6,4 miliardy eur. Tieto zdroje prispievajú k rastu území, zlepšeniu verejných služieb a budovaniu infraštruktúry,“ skonštatoval.

Kampus bioenergetiky a krajinotvorby


Hlavným bodom programu bola návšteva Kampusu bioenergetiky a krajinotvorby, ktorý vzniká v areáli Strednej odbornej školy agrotechnickej v Bernolákove. Kampus má prepojiť odborné aj celoživotné vzdelávanie s vedou, výskumom a praxou v oblastiach záhradníctva, krajinotvorby, udržateľného poľnohospodárstva a bioenergetiky. BSK doteraz zrealizoval prvú etapu modernizácie – rekonštrukciu odborných učební, hygienického zázemia, internátu a vybudovanie bezbariérového vstupu.

Ďalšou fázou je výstavba modernej exteriérovej odbornej učebne so smart systémami, obnoviteľnými zdrojmi energie a udržateľným hospodárením s vodou. Chýbať nebude ani zvýšenie energetickej efektívnosti budovy.

Kampus spájame aj s jednou z výziev Bratislavského kraja – adaptačnou a mitigačnou politikou smerom k životnému prostrediu a zmene klímy," doplnila Lukáčová.

Dopravný terminál a zariadenie Dobrodina


Návšteva pokračovala prezentáciou prestupného dopravného terminálu v Bernolákove. Prvá etapa projektu bola realizovaná s podporou IROP 2014 – 2020 a priniesla revitalizáciu terminálu, 96 parkovacích miest, 48 cyklostojanov, bezbariérovosť a bezpečnostné prvky. Druhá etapa, plánovaná v rokoch 2026 – 2028 v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027, má riešiť najmä prepojenie územia rozdeleného frekventovanou železničnou traťou – vrátane podchodu popod koridor, nového zázemia pre cestujúcich a doplnenia cyklistického napojenia.

Súčasťou programu bola aj prezentácia pripravovaného špecializovaného zariadenia sociálnych služieb Dobrodina, ktoré reaguje na rastúci dopyt po starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a s vysokou mierou odkázanosti.

Projekt realizuje neverejný partner – účelové zariadenie RODINA – s plánovanou kapacitou do 30 miest. Po kolaudácii a registrácii má byť zariadenie uvedené do prevádzky v roku 2028," doplnila Forman.


Zdroj: SITA.sk - Výkonný podpredseda Európskej komisie navštívil Bratislavský kraj, ocenil rozvojové projekty a ich koncepciu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

