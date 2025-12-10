Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hilda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. decembra 2025

Vykrádač archeologického dedičstva vlastnil raritnú mincu zo severného Talianska, poputuje do múzea



Krajský pamiatkový úrad Trnava spolu s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pripravuje prevod kolekcie artefaktov do vlastníctva regionálneho múzea. Stovky ...



Zdieľať
596639617_1279716667524161_7697010310617091562_n 676x451 10.12.2025 (SITA.sk) - Krajský pamiatkový úrad Trnava spolu s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pripravuje prevod kolekcie artefaktov do vlastníctva regionálneho múzea. Stovky predmetov zaistila polícia po tom, ako si nálezy prisvojil v súčasnosti už právoplatne odsúdený vykrádač archeologického dedičstva. Išlo o recidivistu zo Serede, ktorý má register trestov husto popísaný.


Ako informoval Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu v Trnave, v kolekcii bol identifikovaný artefakt, ktorý sa na našom území objavuje veľmi zriedkavo. Strieborný denár Huga z Arlesu (Provensálskeho) a Lothara II. z lombardského mesta Pavia na severe Talianska, ktorý sa razil v rokoch 931 až 947.

Pamiatkari prišli o dôležité informácie


Výskyt týchto mincí v Karpatskej kotline je spojený so staromaďarskými výbojmi do severného Talianska a na Slovensku a v Maďarsku sa objavujú hlavne na staromaďarských pohrebiskách. Denár bol objavený na bližšie nezistenom mieste neďaleko Serede v okrese Galanta.

V Trnavskom kraji je to prvý známy exemplár tejto razby. Minca je dvakrát perforovaná, z čoho odborníci usudzujú, že sa druhotne používala ako ozdoba na odeve. Vykrádač archeologického dedičstva nezaznamenal miesto ani bližšie okolnosti nálezu, pamiatkári tak prišli o množstvo dôležitých informácií.

Význam nálezu mince podľa Sládka spočíva, okrem jej raritnosti, v tom, že výboje starých Maďarov do oblasti Pavie sú doložené aj písomnými prameňmi. V roku 924 vyplienili priamo mesto, kde zavraždili biskupa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Skúmanie modernými metódami


Po zaplatení výkupného tu zostalo nažive len asi dvesto ľudí. Z rokov 942 a 947 sa zachovali aj údaje o ročných platbách odvádzaných za mier. Výnimočný je najmä záznam z roku 942, v ktorom sa dochovala aj konkrétna suma. Hugo z Arlesu bol ochotný zaplatiť za mier jednému zo staromaďarských vodcov 10 modiov (modius) striebra, čo v prepočte môže znamenať až 1 750 000 mincí.

V okrese Galanta sa staromaďarské pohrebiská doposiaľ zistili na viacerých miestach v Seredi, ďalej v Abraháme, Dolnej Strede, Hoste, Košútoch, Malej Mači, Matúškove, Sládkovičove a Vozokanoch. Ani jedno z týchto pohrebísk nebolo podľa Matúša Sládka skúmané modernými metódami archeologického výskumu a hroby boli v dávnejšom období zistené už ako narušené pri ťažobnej, stavebnej či poľnohospodárskej činnosti.



Zdroj: SITA.sk - Vykrádač archeologického dedičstva vlastnil raritnú mincu zo severného Talianska, poputuje do múzea © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Predseda parlamentu Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k adresnej energopomoci
<< predchádzajúci článok
Panattoni Business Park Bratislava North dosiahol v rámci druhej etapy výstavby 100 % obsadenosť

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 