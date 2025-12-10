|
Streda 10.12.2025
Meniny má Radúz
Denník - Správy
10. decembra 2025
Marika Gombitová priniesla do Bratislavy pravé Vianoce
Bol to jediný koncert speváčky v tomto roku na Slovensku aj v Čechách, ktorému dala názov Vianoce Mariky Gombitovej.
Speváčka a skladateľka Marika Gombitová priniesla do Bratislavy v utorok večer (9. 12.) pravé Vianoce. Zaplnená Peugeot aréna prišla stráviť príjemný večer v spoločnosti prvej dámy slovenskej populárnej hudby. Naviac aj tým, že to bol jediný koncert speváčky v tomto roku na Slovensku aj v Čechách, ktorému dala názov Vianoce Mariky Gombitovej.
Už pri úvodnom vianočnom popevku dostala prvýkrát standing ovation. „Už to že ste tu so mnou, je pre mňa najkrajší darček,” oslovila divákov a dostala mohutný potlesk. Deň veľkých nádejí, Dievča s krásnou tvárou a Cena priateľov bola prvá trojica pesničiek, po každej samozrejme silný potlesk. Pokračovala známymi piesňami Školská lavica, Chlapci v pasci, Správne dievčatá, V období dažďa, Kríž, Malá smutná baletka, Ži a nechaj žiť, Na rozlúčku a Úlomky spomienok. Došlo aj na dve novšie skladby Fantóm srdca a Stúpanie. Do finále zaradila známe piesne Adresa ja, adresa ty, Paradiso, Koloseum, Vyznanie a Zem menom láska. Po Vyznaní opäť standing ovation, v poradí už šieste.
Hosťami koncertu boli mladý spevák Alan Murín, ktorý zaspieval vlastný song Domov, husľové trio Xplosion a detský súbor Canens. Diváci už pri príchode do hľadiska ocenili novinku, keď dídžej Rado Mešša hral do sály pred koncertom Gombitovej piesne, rovnako po skončení koncertu. Samozrejme tie, ktoré v koncerte nezazneli. Mobily bežali na plný výkon, aj dlane a hlasivky, i keď trocha decentnejšie ako na rockovom koncerte, však to bol už vianočný koncert.
„Od prvého momentu, keď som vyšla na stage, bolo to super, cítila som tú silu z publika, tú lásku, že to bolo vzájomne obojstranné. Všetky piesne, čo odzneli dnes, najmä Vyznanie, to si pamätám detailne na to nahrávanie, že tam bol Janko, Kamil a zadarilo sa to,” povedala speváčka po koncerte.
Marika Gombitová (*12. 9. 1956, Turany nad Ondavou) vydala počas doterajšej kariéry deväť štúdiových albumov a viacero kompilácií. Je držiteľkou štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, niekoľkých prestížnych ocenení, sú nimi Žena 21. storočia, Slovenka roka aj Mimoriadna cena Krištáľového krídla. Doposiaľ je jedinou ženou, ktorej ako autorke pesničiek udelili Veľkú cenu SOZA. Marika naspievala 238 skladieb, z toho pri 66 je autorkou hudby. Fanúšikovia si môžu vypočuť jej piesne na kompilácii Nevy(í)dané rarity Marika Gombitovej z októbra 2024, na kompilácii Dievča s krásnou tvárou z apríla 2025, či live album Marika Gombitová Bratislavská lýra z októbra tohto roka.
Marika oslávi v budúcom roku 70. narodeniny. Priamo na koncerte oznámila fanúšikom veľmi priaznivú správu, keďže pripravuje už teraz trojicu narodeninových koncertov Marika 70. Budú 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe a 7. novembra v Bratislave.
Tagy: Marika Gombitová
