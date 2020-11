Vykurovacia sezóna začala, nezabudnite na revíziu komínov a kotlov

Škody za milióny eur

Najlepšie je komplexné poistenie

29.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vykurovacia sezóna sa už začala, je potrebné teda myslieť aj na revíziu komínov a vykurovacích telies. Doklad o kontrole bude potrebovať poisťovňa v prípade poistnej udalosti. Najviac škôd následkom požiaru je totiž každoročne hlásených práve počas vykurovacej sezóny. Za zanedbaný komín hrozí klientovi aj pokuta, či krátenie poistného.No ak doklad o servisnej prehliadke v prípade poistnej udalosti nemáte, neznamená to automaticky, že poisťovňa škodu nepreplatí. "Poisťovňa sa v takýchto prípadoch zásadne opiera o stanovisko hasičov, ktorí príčinnú súvislosť medzi vznikom poistnej udalosti a zanedbaním revízie odborne posúdia," vysvetľuje Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku Uniqa poisťovne.Ako doplnil riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz - Slovenskej poisťovni Milan Rajec , evidujú niekoľko prípadov, kde zistili porušenie predpisov, najmä nevykonanú pravidelnú údržbu a v takýchto prípadoch pristúpili ku kráteniu poistného plnenia.Za minulý rok vyplatila Allianz - Slovenská poisťovňa za všetky škody po požiaroch na privátnom majetku viac ako 1,5 milióna eur. Až 60 percent týchto škôd vzniklo práve počas hlavnej vykurovacej sezóny, teda zhruba od polovice októbra do polovice apríla. Takmer štvrtina zo všetkých škôd, ktoré vyplatila Uniqa minulý rok fyzickým osobám na domoch, bytoch a domácnostiach, išla na výplatu škôd následkom požiaru, ktorý ničil príbytky ľudí v najväčšej miere.Škody následkom požiaru sú zahrnuté už v základnom poistení majetku. Hradí škody spôsobené komplexným živlom, kde patrí aj požiar. Dôležité je však poistiť si majetok komplexne, teda nehnuteľnosť aj domácnosť. Často sa stáva, že ľudia si napríklad pri uzatváraní hypotéky poistia dom alebo byt, pretože je to k hypotéke povinné, domácnosť však nechajú nepoistenú.V prípade škody spôsobenej požiarom potom poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, ale nie škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče.