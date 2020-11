Remišová chce generálneho prokurátora, ktorý sa nedá vydierať a je bez zlých kontaktov

Dve základné kritériá

Verejná voľba je nedemokratická

29.11.2020 (Webnoviny.sk) - Snahou koalície je, aby sa čo najskôr dohodla na kandidátovi na generálneho prokurátora. V relácii televízie TA3 V politike to povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a predsedníčka strany Za ľudí Doplnila, že v strane Za ľudí si určili dve kritériá, podľa ktorých vyberali kandidáta. Jedným bolo, aby bol nevydierateľný, nemal teda kontakty so "závadovými" osobami. Rovnako dôležité podľa vicepremiérky je, aby bol ochotný robiť potrebné reformy na prokuratúre.„Na základe toho sme vybrali kandidátov, určili ich poradie a teraz nasledujú rokovania s koaličnými partnermi,“ dodala Remišová.Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico podotkol, že poslanecký klub Smeru sa na voľbe šéfa generálnej prokuratúry zúčastní, no pravdepodobne sa zdrží hlasovania. Podľa Fica však „nastal mierny posun." V hre sú podľa neho traja kandidáti, jedného z nich si chcú pozvať na poslanecký klub.Šéf Smeru dodal, že všetci kandidáti sú z prostredia koalície. Poukázal tiež na to, že voľba bude verejná, ktorú Fico považuje za nedemokratickú. Remišová sa odvolala na stanovisko ústavného súdu z roku 2011, ktorý konštatoval, že ani tajná ani verejná voľba nie je v rozpore s Ústavou SR.