Vykurujete svoj dom plynom? Overte si, ako optimálne nastaviť kotol

Okrem toho sa samotné vykurovacie systémy navzájom líšia, rovnako ako sa líšia budovy, ich história a preferencie bývania ich majiteľov. Mnoho ľudí, ktorí stavajú alebo rekonštruuje domy, však nepochybne volí kúrenie plynom. Inštalácia takéhoto systému je však polovica úspechu. Aby ste si v zime užili optimálne teplo a neplytvali nadmernými úsporami, musíte ešte hospodárne nastaviť váš plynový kotol.

V skratke:

Dôležité je efektívne nastavenie plynového kotla, ktorého cieľom je zabezpečiť tepelnú pohodu a minimalizovať spotrebu a tým aj náklady na vykurovanie.

Vykurovacia sezóna na Slovensku trvá od 1. septembra do 31.mája (9 mesiacov).

Na efektívnu optimalizáciu plynového vykurovacieho systému bude mať vplyv mnoho faktorov napr. typ a výkon kotla, veľkosť domu či stav izolácie budovy.

Optimálna teplota v dome je približne 20°C. Zvyknúť si na oveľa vyššiu teplotu znamená vyššie poplatky, ale aj nižšiu vlhkosť vzduchu a pre zdravie menej priaznivú mikroklímu.

Oplatí sa zabezpečiť nielen vhodné nastavenie typu a parametrov kotla, ale aj účinné regulátory teploty, kontrolu a osvieženie izolácie budovy a zbavenie sa nepriaznivých vykurovacích návykov.

Optimálne nastavenie plynového kotla – výhody

Používatelia plynových kotlov sa najčastejšie pýtajú, ako toto zariadenie nastaviť tak, aby nepotrebovalo príliš energií? Motiváciou pre optimálne nastavenie kotla nie je len potreba vyhriať priestor domova na komfortnú teplotu, ale samozrejme aj dosiahnutie čo najnižších nákladov s tým spojených. Vykurovacia sezóna na Slovensku, v závislosti od počasia v danom roku, trvá približne 6 mesiacov, ale často začína skôr (september) a končí oveľa neskôr, ako sa očakávalo (máj). Optimálne nastavenie plynového kotla je preto kľúčom k vyriešeniu všetkých otázok: zabezpečenie stálej tepelnej pohody, z dlhodobého hľadiska minimalizácia nákladov na vykurovanie a napokon neplytvanie energiou.

Štandardná teplota v domácich miestnostiach

Spálňa:16 – 18°C

Kuchyňa:17 – 19°C

Kúpeľňa:22 – 24°C

Technické miestnosti:12 – 14°C

Aké faktory ovplyvňujú nastavenie plynového kotla?

Je ťažké dať jednoznačnú odpoveď na otázku, ako najlepšie nastaviť plynový kotol. Zakaždým bude tento problém závisieť od mnohých faktorov. Nastavenie kotla bude ovplyvnené nielen konkrétnou teplotou, ktorú chceme získať, ale aj výkonom použitého kotla, celkovou veľkosťou domu, počtom vnútorných stien, správne zvoleným systémom regulátorov, izoláciou budovy, dobrými alebo zlými vykurovacími návykmi... Až porovnanie spomínaných parametrov nám umožní priblížiť sa k odpovedi v prípade konkrétneho domu. Rozoberáme preto najdôležitejšie faktory, aby si každý záujemca mohol samostatne určiť, ako si najlepšie nastaviť plynové kúrenie vo svojom dome.

Nastavenia kotla, typ a výkon zariadenia

Prvým problémom, stojacim za pozornosť, je typ a výkon plynového kotla, ktorý máme. Tradičný, kondenzačný, jedno- alebo dvojfunkčný kotol, s otvorenou alebo uzavretou spaľovacou komorou - každé z týchto zariadení má iné vlastnosti a pracuje v špecifickom výkonovom rozsahu (zvyčajne od niekoľkých do niekoľkých desiatok kW). Zariadenie by malo byť prispôsobený našim požiadavkam a podmienkam. Zjednodušený vzorec nám umožňuje dospieť k záveru, že na každých 10 m2 plochy by malo pripadať približne 0,6 kW výkonu. Treba však pripomenúť, že každý nami požadovaný parameter (napr. dodatočný ohrev úžitkovej vody) bude mať výrazný vplyv na spomínaný výkon. Kotol s nesprávne nastaveným výkonom nám nedovolí dostatočne vykúriť dom v najchladnejších obdobiach alebo nás vystaví zbytočným nákladom.

Ako optimálne nastaviť plynový kotol?

Najčastejšou chybou používateľov plynových kotlov je výber príliš vysokej teploty na to, aby mali dostatok tepla. Samozrejme, nie každý sa musí doma cítiť príjemne pri 19-20°C, ale nie je dôvod očakávať nižšie náklady na plyn nastavením radiátorov napríklad na 25°C. Oplatí sa dozvedieť sa viac z nášho sprievodcu o optimálnej teplote doma. V prípade najbežnejšieho kondenzačného kotla bude najoptimálnejšou možnosťou nastavenie na teplotu v rozmedzí 40-50°C. Po prekročení 57°C už nie je možná kondenzácia plynu.

Odkiaľ vám najviac z domova uniká teplo?

Pri použití plynového kotla sú skvelým doplnkom vykurovacieho systému izbové regulátory pre plynové kotly, ktoré zaručujú úsporu energie. Regulátory zároveň umožňujú presné prispôsobenie chodu kotla tepelným podmienkam v konkrétnych miestnostiach prostredníctvom inteligentnej analýzy bilancie tepelných ziskov a strát. Tu treba rozlišovať medzi radiátorovým a podlahovým vykurovaním. Každý z týchto vykurovacích systémov má mierne odlišné vlastnosti a bude vyžadovať iný riadiaci program. Efektívnym riešením v domácnosti bude použitie komplexného zónového systému, v ktorom je možné nastaviť teplotu v každej miestnosti v dome samostatne, nezávisle, podľa preferencií užívateľov. Nielenže sa to premietne do dokonalého prispôsobenia vykurovacieho programu skutočnej potrebe tepla v dome, ale aj do reálnych úspor. Vybrané zariadenia TECH Controllers sú navyše vybavené komunikáciou Open Therm. V praxi to znamená, že pripojením k niektorým modelom kotlov (s pripojením Open Therm) môžeme pomocou externého snímača teploty nastaviť nastavenú teplotu zdroja a riadiť vykurovaciu krivku, ale aj nastaviť harmonogram vykurovania a prípravy teplej vody. Okrem toho sa priebežne zobrazujú parametre ako teplota kotla, TUV, výkon horáka...

Ako vidíte, vhodné regulátory vám umožnia neustále riadiť chod plynového kotla a tým udržiavať udávanú izbovú teplotu, reagovať na prípadné zmeny vonkajšej teploty, a tak vám pomôžu dosiahnuť optimálne nastavenie plynového kotla v veľmi jednoduchým a dostupným spôsobom.

Ekonomika vykurovania: ďalšie faktory

V mnohých prípadoch nestačí mať správne zariadenie a šikovne ho používať. Niekoľko zdanlivo sekundárnych faktorov bude mať zvyčajne významný vplyv na dosiahnutie požadovanej teploty a vývoj konzistentného, ​​predvídateľného vykurovacieho systému.