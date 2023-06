Vylepšovať naše mestá bude takmer 10-tisíc ľudí po celom Slovensku

Medzi novými aktivitami je pomoc nocľahárni a múzeum nosičov

Čisté lesy, priehrady a obnova hradov

V nasadení budú CEOs firiem

9 800 ľudí má srdce na správnom MESTE

9.6.2023 (SITA.sk) -"Podujatie Naše Mesto každý rok prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom viditeľne zlepšiť miesta, kde žijeme a pracujeme. Tento rok budú nadšenci z takmer dvesto firiem pomáhať v rámci 580 dôležitých aktivít od Michaloviec až po Bratislavu," vraví výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.Dobrovoľníci a dobrovoľníčky budú čistiť prírodu, upratovať komunitné centrá, obnovovať hrady, zveľaďovať parky a tráviť čas s klientami rôznych zariadení sociálnych služieb. Pomáhať sa bude okrem hlavného mesta aj v Žiline, Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre či na Spiši. Väčšina aktivít sa udeje 9. júna, niektoré sa v prípade zlého počasia môžu o týždeň presunúť."Aktuálne sa podujatie rozšírilo do väčšieho počtu slovenských miest. Oproti vlaňajšku pribudla napríklad Rožňava, Revúca alebo Vysoké Tatry, kde budú dobrovoľníci natierať fasádu a pavlač v Múzeu horských nosičov v Starom Smokovci. To sídli v jednej z najstarších budov v Tatrách," opisuje M. Kišša.Do podujatia sa po prvýkrát zapojila aj Slovenská národná galéria či botanická záhrada v Nitre. V záhrade dobrovoľníci pomôžu pri výsadbe ruží v rozáriu alebo prácach so sukulentami. Stálicou je, naopak, bratislavská zoo, v ktorej sa bude čistiť výbeh pre rysa ostrovida.Zaujímavou aktivitou je už druhý rok po sebe starostlivosť o ľudí bez domova. V organizácii Depaul budú dobrovoľníci upratovať priestory nocľahárne a v OZ Vagus navaria klientom obed či upracú komunitný šatník. Populárne je aj trávenie času so seniormi – združenie Cyklokoalícia preto vymyslelo v spolupráci s domovmi pre seniorov v bratislavskej Petržalke a Ružinove aktivitu, počas ktorej vezmú cyklonadšenci záujemcov z domovov na krátke jazdy na tzv. cyklorikši.Pomoci sa tento rok dočká aj 24 hradov a iných pamiatok. Dobrovoľníci priložia ruku k dielu na troch hradoch v okolí Bratislavy vrátane Devína, dvoch pri Žiline a piatich pri Prešove a Košiciach. V košickom regióne zrekonštruujú tiež dobový domček v archeoskanzene. Venovať sa budú i ochrane prírody – vyčistia napríklad úsek na Malom Dunaji, brehy Ružínskej priehrady a zlikvidujú viaceré čierne skládky."Úspešnosť podujatia Naše Mesto je dôkazom, že čoraz viac ľudí chápe, že zlepšiť prostredie okolo nás nepomôžu komentáre v online diskusiách, ale presun priamo do terénu. Aktívne sa zapojiť a spolupodieľať sa na zveľadení svojho okolia je cesta k mestám, v ktorých sa cítime dobre a radi v nich žijeme," hovorí David Kolář, riaditeľ marketingu pre Hornbach Slovensko a Českú republiku.Zoznam všetkých aktivít nájdete na tomto linku Pomáhať budú tento rok taktiež samotní riaditelia a riaditeľky viacerých firiem. Cesty popredných CEOs povedú do Trnavy do mimoškolského centra Budúcnosť INAK, kde sa deti z druhého stupňa základnej školy učia rozvíjať podnikavosť, mäkké a digitálne zručnosti. Šéfovia a šéfky firiem skrášlia prostredie okolo centra a natrú plot v areáli. Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Tento rok sa koná už po sedemnásty raz a zapája sa doň 9 800 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v 56 mestách a obciach po celom Slovensku. Pomôžu tak dokopy 233 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie.Firemných dobrovoľníkov vysiela na Naše Mesto 186 firiem a inštitúcií. Nadšených ľudí s chuťou pomáhať spoznáte aj podľa príznačných bielych tričiek s nápisom "Mám srdce na správnom MESTE", ktorý pre podujatie vymyslel Slavomír Artim tvoriaci pod pseudonymom Dyslektik.Inšpiráciou pre Naše Mesto bola akcia New York Cares, počas ktorej tisíce Newyorčanov spoločne upratujú a menia svoje mesto k lepšiemu.Informačný servis