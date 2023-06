Kollár: Ak má po voľbách vzniknúť vláda,kultúrne otázky musia ísť bokom

Vláda nevznikne, pokiaľ sa strany nedohodnú na tom, že kultúrne otázky nechajú na ďalšie volebné obdobie. Vo štvrtkovej diskusnej relácii televízie JOJ "Na hrane" to uviedol predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).





"Bude to musieť rešpektovať Šimečka a bude to musieť rešpektovať aj Majerský," poznamenal. S jeho postojom však nesúhlasí predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.Kollár so Šimečkom sa v relácii zhodli, že o koaličných dohodách budú hovoriť až po voľbách. "Najskôr musia prebehnúť voľby a musíme vedieť, kto sa dostane do parlamentu," zdôraznil Kollár.Podľa neho môžu po voľbách nastať len dve možnosti - buď bude vládnuť Robert Fico (Smer-SD) s nejakou skupinou strán alebo sa do vlády dostane Hlas-SD s ďalšími stranami, ako sú napríklad PS, KDH, Sme rodina či SaS.Predseda strany "Sme rodina" zároveň stojí za svojím predchádzajúcim rozhodnutím, že s Ficom po voľbách spolupracovať nebude.Šimečka je pripravený diskutovať aj s KDH a konzervatívcami. Zopakoval, že životné partnerstvá sú jedna z priorít PS. "Potom sa uvidí, že komu voliči dajú dôveru, kto bude mať koľko mandátov a podľa toho sa to potom rozhodne," skonštatoval. Rozhodnutie je podľa neho potrebné nechať na voličov.Tí rozhodnú, kto bude mať silnejšiu ruku pri vyjednávaní.K čerpaniu eurofondov, kde hrozí, že Slovensko príde o 800 miliónov eur, Kollár uviedol, že prehnanou transparentnosťou sa na Slovensku podporuje korupcia.Dôvod pre lepšie čerpanie eurofondov než pri minulých vládach vidí v presúvaní a čerpaní fondov na iné veci, napríklad Ukrajincov. "Inak by sme skončili katastrofálne," dodal.Neschopnosť čerpať eurofondy podľa Šimečku prechádza garnitúrami. "Nevedeli sme to a nevieme ani teraz fondy manažovať," poznamenal.Podľa neho to nie je problém len jedného ministerstva a ministerky, ale ide o zodpovednosť celej vlády, ktorá za celú situáciu ponesie politickú zodpovednosť.