Výletná loď zachránila 111 migrantov plaviacich sa do Talianska

Africkí migranti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 21. júla (TASR) - Výletná loď Marella Discovery vzala pri gréckom polostrove Peloponéz na palubu 111 migrantov, ktorí sa pokúšali dostať loďkou do Talianska. Zachránených ľudí, medzi nimi 33 neplnoletých, previezli do gréckeho prístavu Kalamata, oznámila v nedeľu grécka pobrežná stráž.Plavidlo s migrantmi sa v sobotu večer dostalo do núdze približne 40 námorných míľ západne od Peloponézu. Nie je zatiaľ jasné, z akých štátov títo migrantmi pochádzajú, informuje agentúra DPA.Od celkového uzavretia tzv. balkánskej trasy pre migrantov sa mnohí z nich smerujúci do západnej Európy snažia pomocou prevádzačov dostať z Grécka alebo priamo z Turecka do Talianska.Migranti z Afriky si vyberajú prevažne cestu z pobrežia Líbye do Talianska.