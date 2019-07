V Košariskách si pripomínajú 139. výročie narodenia M. R. Štefánika

Na snímke náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko kladie veniec k buste na rodnom dome Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 139. výročia jeho narodenia v Košariskách 21. júla 2019. Foto: TASR - Róbert Fritz Foto: TASR - Róbert Fritz

Košariská 21. júla (TASR) – Slávnostnou bohoslužbou v evanjelickom kostole v Košariskách sa začali oslavy 139. výročia narodenia štátnika, politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika. Celodenný program v jeho rodnej obci je i pripomenutím Štefánikovho plodného života, nezastupiteľných inšpirácií a impulzov, ktoré priniesol do slovenskej kultúry.Podujatie pripravilo Ministerstvo obrany SR v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom Slovenských národných rád (SNM – MSNR), obcou Košariská a Evanjelickou cirkvou a. v. V programe podujatia bol dopoludňajší slávnostný akt pred rodným domom M. R. Štefánika s kladením vencov a zaradené je otvorenie výstavy Generál na javisku. Vznikla v spolupráci Divadelného ústavu v Bratislave a Múzea Slovenských národných rád, predstavuje divadelné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré vychádzajú zo Štefánikovho života a diela. Na to nadviaže prednáška Dagmar Inštitorisovej Štefánik v divadelných podobách a koncert súboru Musica Tempris. Na popoludnie sú pripravené aj scénické prehliadky miestneho múzea s M. R. Štefánikom.