Výlety ministra vnútra Šutaja Eštoka a premiéra Fica bude riešiť výbor pre nezlučiteľnosť funkcií

Ministrov výlet do Abú Dhabí

Podozrenia a pochybnosti vo financovaní cesty

Politická podpora zo strany športovcov

Premiérova cesta do Moskvy a do Vietnamu

15.1.2025 (SITA.sk) - Výlety ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) a premiéra Roberta Fica Smer-SD ) bude riešiť parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.Podľa predsedníčky výboru Veroniky Remišovej Za ľudí ) minister vnútra doteraz dôveryhodne nevysvetlil a nepreukázal, že si náklady na cestu do Abú Dhabí na preteky F1 hradil sám.Výlet vzbudzuje vážne podozrenia, pre ktoré podala Nadácia Zastavme korupciu trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu prijatia nenáležitej výhody. Podstatou sú nejasné okolnosti výletu ministra vnútra, pričom náklady na cestu mali presiahnuť sumu 30-tisíc eur.„Minister vnútra sa ako obyčajne zaplietol vo výhovorkách, pričom z pracovnej cesty bola zrazu súkromná, avšak vraj išlo o pracovné rokovania, čo potvrdilo aj vyjadrenie ministerstva vnútra . Súčasťou vraj bolo vzájomné rokovanie o takej bizarnosti ako ochrana športovcov pred kyberútokmi či predstavenie práce na hydrogénový pohon,” povedala Remišová.Podľa zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nesmie verejný funkcionár „žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie".V nadväznosti na doposiaľ známe informácie existujú podľa Remišovej vážne pochybnosti, či minister vnútra skutočne financoval túto cestu sám, pričom v prípade, že tomu tak nebolo, mohlo dôjsť k porušeniu zákona.„Vzhľadom na vážne pochybnosti a podozrenie ohľadom financovania výletu ministra vnútra preto budeme iniciovať konanie, aby výboru vo vlastnom záujme riadne doložil všetky potrebné vysvetlenia a podklady,” uviedla Remišová. V zmysle článku 10 ústavného zákona hrozí ministrovi vnútra pokuta vo výške 12 platov.Podľa právneho experta Milana Vetráka je rozdiel v tom, aký dar verejný funkcionár prijme. Ak súvisí s výkonom funkcie a je neprimeraný alebo ide o nenáležitú výhodu, môže sa politik dopustiť trestného činu prikrmovania, alebo porušiť ústavný zákon o zákazu konfliktu záujmov.„Strana Hlas má bohaté skúsenosti s prepájaním politickej podpory zo strany športovcov a ich asociácií a udeľovaní dotácií. Stačí sa pozrieť na to, ktorí športovci robili podporné videá v rámci prezidentskej kampane Petra Pellegriniho a aké dotácie z rezortov strany Hlas dostali," poukázal Vetrák.Konanie na výbore budú poslanci iniciovať aj v prípade premiéra. Otázniky podľa nich visia nad jeho cestou do Moskvy - nie je známe, kto hradil tento pobyt. Ešte viac otáznikov je pri jeho pobyte v luxusných destináciách vo Vietname.„Robert Fico nepreukázal, od koho a či vôbec dostal pozvanie od oficiálnych štátnych predstaviteľov vo Vietname na rokovania v apartmáne so zlatou vaňou, koľko tam bol, kto mu apartmán platil. Aj minister vnútra, aj premiér by mali predložiť hodnoverné a skutočné vysvetlenia, a nie zdrapy papiera so školáckymi gramatickými chybami z hotela v Hanoji. Keď tak neurobia, je to len ďalší dôkaz toho, že papaláši, ktorí na ľudí zvalili zvýšenú DPH a sebe dali dvojnásobné platy a renty, pohŕdajú zákonom a pohŕdajú občanmi Slovenska,” uzavrela Remišová.