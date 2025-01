Fico kašle podľa Šimečku na vládnutie a opustil krajinu. Opozícia podala do podateľne návrh na vyslovenie nedôvery vláde

Dôvody na pád Ficovej vlády

Zahraničnopolitické záujmy Slovenska

15.1.2025 (SITA.sk) - Opoziční poslanci v stredu dodali do podateľne Národnej rady SR podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze k vysloveniu nedôvery vláde Roberta Fica . Informoval o tom predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka na sociálnej sieti.„Spojili sme sa ako celá opozícia napriek mnohým rozdielom, pretože ide o mimoriadne dôležitý a potrebný krok. Dôvod je jasný - Robert Fico kašle na vládnutie, opustil krajinu, namiesto problémov ľudí na Slovensku lieta po svete, klania sa diktátorom, ťahá nás niekam do Moskvy, a popri tom si užíva luxus vo Vietname," napísal predseda PS a doplnil, že ľudia trpia a Ficovi sa rozpadá vláda. „No kým sa koalícia drolí, my ukazujeme, že sa vieme zjednotiť," uzavrel Šimečka.Opozícia podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Pod návrh sa podpísali poslanci celej opozície – hnutia PS, Kresťanskodemokratického hnutia , strany Sloboda a Solidarita , klubu Slovensko Kresťanská únia , ako aj poslanec Ľubomír Galko , ktorý je členom predsedníctva mimoparlamentnej strany Demokrati Dôvodov na pád vlády je podľa Šimečku za 14 rokov vlády Fica neskutočne veľa. Ako zdôraznil, Slovensko sa prepadáva vo všetkých parametroch a je to zodpovednosť premiéra.„Robert Fico opustil Slovensko. Miesto toho, aby bol vo svojej vlasti a venoval sa problémom, ktoré ľudí trápia, tak lieta po svete, klania sa diktátorom, užíva si luxus niekde vo Vietname, uráža našich susedov a partnerov a rezignoval na vládnutie. Takýto premiér je Slovensku nanič," vyhlásil Šimečka.Zjednotená opozícia chce podľa neho vyslať verejnosti signál, že ak ide o budúcnosť Slovenska ako demokratickej krajiny v slobodnej Európe, je schopná konať jednotne. Upozornil, že zahraničnopolitická orientácia Slovenska je v týchto dňoch spochybnená.„Nedovolíme Robertovi Ficovi uniesť Slovensko na východ. Považujeme to za niečo, čo ohrozuje nielen zahraničnopolitické záujmy, ale aj ekonomické záujmy a slobodu našich občanov," doplnil Šimečka.