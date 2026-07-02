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 24hod.sk    Zaujímavosti

02. júla 2026

Vyliezli na anténu newyorskej Empire State Building, po romantickom geste skončili v putách


Tagy: Americká polícia Empire State Building Láska New York Zásnuby

Muž na vrchole jednej z najznámejších budov sveta pokľakol pred partnerkou, polícia začala vyšetrovanie. Newyorská polícia  zadržala v ...



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aptopix_empire_state_building_banner_97972 676x451 2.7.2026 (SITA.sk) - Muž na vrchole jednej z najznámejších budov sveta pokľakol pred partnerkou, polícia začala vyšetrovanie.
 

Newyorská polícia  zadržala v stredu dvojicu ľudí, ktorí vyliezli na anténu mrakodrapu Empire State Building, jednej z najznámejších dominánt Spojených štátov. Podľa záberov z miesta sa pár na vrchole budovy pravdepodobne aj zasnúbil.

 

Sila Lásky

 

Muž a žena, oblečení v čiernom a so zakrytými tvárami, rozvinuli na vrchole 443 metrov vysokej budovy transparent s nápisom: „Keď sila lásky zvíťazí nad láskou k moci, svet spozná mier.“

 

Následne muž pokľakol pred ženou, zrejme ju požiadal o ruku a dvojica sa pobozkala a objala.

 

„Dve osoby boli bez incidentov zadržané. Neevidujeme žiadnych zranených. O vznesení obvinení sa ešte rozhoduje a vyšetrovanie pokračuje,“ uviedol hovorca newyorskej polície.

 

Symbol New Yorku

 

Empire State Building ponúka verejnosti prístup na vyhliadkovú plošinu s panoramatickým výhľadom na New York. Vstup do vyšších častí stavby vrátane antény je však zakázaný.

 

Nie je zatiaľ známe, akým spôsobom sa dvojici podarilo dostať na vrchol antény. Podobné pokusy o výstup na budovu sa v minulosti vyskytli len výnimočne a zvyčajne viedli k zásahu bezpečnostných zložiek.

 

Empire State Building, dokončená v roku 1931, patrí medzi najznámejšie symboly New Yorku a každoročne ju navštívia milióny turistov z celého sveta.




Zdroj: SITA.sk - Vyliezli na anténu newyorskej Empire State Building, po romantickom geste skončili v putách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká polícia Empire State Building Láska New York Zásnuby
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