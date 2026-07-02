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02. júla 2026
Video: Úspešný recept na humor nezmenili, no Kavej 2 bude iná
Hlavné hrdinky sľubujú, že film prekoná očakávania.
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Káva, smiech, temperamentný východniarsky humor a prvé exkluzívne ukážky. Presne takto vyzeralo stretnutie s tvorcami a hercami komédie Kavej 2 v priestore Slovenského umeleckého dvora (SUD) v bratislavskej Petržalke. Na oficiálnej tlačovej konferencii predstavil tvorivý tím predstavil najočakávanejšiu slovenskú komédiu tohto leta.
Pokračovanie príbehu, ktorý si získal srdcia divákov po celom Slovensku, mieri do kín s veľkými ambíciami a poriadnou dávkou letnej energie. Diváci sa môžu tešiť na návrat obľúbených hrdiniek, ktoré opäť vtiahnu verejnosť do svojho rázovitého sveta.
Jedinečnú filmovú atmosféru na plátne navyše dotvára energická titulná skladba „Nalej mi kavej“ od skupiny Helenine oči, ktorú týždeň po svojom uvedení videlo už takmer 150-tisíc ľudí. Pieseň, ktorá vznikla špeciálne pre potreby filmu, dokonale podčiarkuje jeho temperamentný tón.
„Rozhodnutie urobiť Kavej 2 padlo po premiére jednotky na amfiteátri v Prešove. Napriek tomu, že tesne pred premietaním prišla búrka, tisíce divákov neodišli a čakali v daždi. Ich bezprostredné reakcie, obrovský smiech a potlesk na konci boli pre nás takým silným impulzom, že sme hneď na druhý deň sedeli so scenáristkou Miškou Zakuťanskou a plánovali dvojku. Ako to už pri filmoch býva, od nápadu k realizácii je dlhá cesta a bez ľudí, ktorí sa do toho neboja pustiť, by film nikdy nevznikol. Pokračovania bývajú pre tvorcov vždy obrovskou výzvou, no pri Kavej 2 sme presne vedeli, kam chceme príbeh posunúť. Chceli sme divákom priniesť nielen viac overeného humoru, ale aj situácie, v ktorých sa nájde každý z nás. Sme radi, že sme túto výzvu dotiahli do úspešného konca,“ prezradil režisér filmu Lukáš Zednikovič.
Prekliatie dvojok nehrozí, chémia na pľaci fungovala
V hlavných úlohách sa opäť predstavia obľúbené herečky Jana Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská. Obe neskrývajú obrovskú radosť z výsledného filmu a veria, že divákom prinesie silný zážitok.
„Myslím, že sme sa na začiatku všetci dosť báli, aká tá dvojka bude, keďže filmové pokračovania mávajú občas negatívnu povesť. Ja som však film už videla a s čistým svedomím môžem povedať, že sa za našu prácu absolútne nehanbím. Na Kavej 2 sa spolupracovalo fantasticky, tím doplnili skvelí noví herci a chémia na pľaci fungovala úplne prirodzene. Nemuseli sme ju nijako umelo tvoriť, skrátka sme si ľudsky sadli. Film má nakoniec úplne inú náladu a rozmer ako jednotka a ja odchádzam s maximálne spokojnou dušičkou. Veľmi sa teším, keď snímku uvidia diváci,“ zhodnotila úprimne Jana Kovalčíková.
Jej filmová kolegyňa Anna Jakab Rakovská vyzdvihla najmä prácu scenáristky Mišky Zakopanskej a hĺbku samotného príbehu.
„Pre mňa je čarovné to, že sa celý tento projekt na nič nehrá. Nesnažíme sa tváriť ako najlepšia komédia na svete. Scenár len veľmi trefne, ľudsky a vtipne odzrkadľuje každodenné starosti a problémy bežných ľudí. Drží nás stále pevne na zemi, a keď náhodou v živote niekam uletíme, tak s nami takto vtipne zatrasie. Veľmi ma teší, že v dvojke dostala väčší priestor aj mužská energia a príbeh sa krásne dorovnal. Stal sa z neho viacgeneračný, rodinný film, v ktorom môžeme jasne vidieť radosti aj starosti naprieč všetkými generáciami,“ doplnila Anna Jakab Rakovská.
Autentický humor a sila priateľstva
Fanúšikovia si na slovenskú komédiu Kavej 2 nebudú musieť počkať dlho. Film sa po prvýkrát predstaví divákom už 3. júla na Kavej Feste na Zemplínskej Šírave. Pôjde o výnimočnú premiéru, ktorá symbolicky vráti film tam, kde sa jeho príbeh začal písať, na miesto nakrúcania. Nebudú chýbať herci, tvorcovia ani jedinečná atmosféra, ktorú si fanúšikovia Kavej obľúbili.
„Vyrobiť čisto slovenský film, a špeciálne komédiu, je v našich podmienkach nesmierne náročné. Kavej má však jedno krásne špecifikum a nesie v sebe presne to, čo nás spája, čo v súčasnosti všetci veľmi potrebujeme. Tento projekt nikdy nebol len obyčajným filmom, je to fenomén, ktorý buduje aj istú súdržnosť. Aj preto sme sa rozhodli nečakať na divákov len v kinosálach, ale priniesť Kavej Fest a celú tour priamo za nimi do regiónov,“ uzatvoril producent Dano Dangl.
Kavej tour sa po prvej zastávke následne presunie cez Košice, Prešov, Banskú Bystricu a Martin až do Nitry a Senca. Divákov čakajú letné večery plné zábavy, hudby a stretnutí s hercami i tvorcami filmu. O hudobný program sa postará DJ set Mimóza, v ktorom sa Jana Kovalčíková predstaví v netradičnej úlohe DJ-ky, legenda slovenskej populárnej hudby Peter Stašák a skupina Helenine oči, ktorá naživo zahrá aj titulnú pieseň filmu „Nalej mi kavej“.
Celým podujatím bude sprevádzať moderátor Juraj „Šoko“ Tabaček. Súčasťou programu budú aj živé rozhovory, divácke súťaže a, samozrejme, premietanie filmu Kavej 2 pod holým nebom ešte pred jeho oficiálnym vstupom do slovenských kín 23. júla.
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