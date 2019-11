VYLÍZALA SA Z TOHO: Turistka stratená na mori prežila vďaka cukríkom

Kushila Steinová. Foto: Fcb/Kushila Stein Foto: Fcb/Kushila Stein

Atény 5. novembra (TASR) - Turistka z Nového Zélandu Kushila Steinová prežila dva dni na mori v malom gumenom člne neďaleko gréckeho ostrova Kréta vďaka tomu, že jedla tvrdé cukríky. V utorok o tom informovali miestne médiá a portál britskej stanice BBC.Steinovú (45) zachránili v nedeľu v Egejskom mori, severne od Kréty.Počas 37-hodinového trápenia jedla Steinová iba maléa zabalila sa do igelitových tašiek, aby sa zahriala.Skúsená námorníčka si dala na hlavu červenú tašku a použila aj zrkadlo na odrážanie slnečných lúčov, aby takto pritiahla pozornosť.Grécka pobrežná stráž ju pri rozsiahlom pátraní našla 101 kilometrov severne od najväčšieho gréckeho ostrova Kréta.Steinová sa stratila na mori, keď pomáhala Britovi, v médiách identifikovanému iba krstným menom Mike, dopraviť jachtu z južného Turecka do gréckej metropoly Atény. Steinová sa počas plavby rozhodlaa v piatok 1. novembra sa vydala na nafukovacom člne na malý ostrov Folégandros, ako jej matka vysvetlila médiám.Pri plavbe člnom späť na jachtu Rival 34 jej spadlo jedno veslo do vody a silný vietor ju odniesol na ďalej na more.Keď sa Steinová nevrátila na jachtu, jej majiteľ nahlásil v sobotu ráno zmiznutie námorníčky gréckym úradom.Pobrežná stráž spustila pátraciu a záchrannú operáciu, do ktorej sa zapojilo šesť plavidiel, vrtuľník a podmorský dron.Kým bola Steinová na mori, bála sa, že neprežije, a preto napísala na bok gumeného člna matkino meno a kontaktné údaje. Pobrežná stráž ju však zachytila a vyzdvihla v nedeľu ránouviedla jej matka.Steinovú dopravili do nemocnice, kde ju liečili na podchladenie a dehydratáciu.Keď Steinovú zachránili, podľa novín New Zealand Herald zatelefonovala svojej matke a povedala jej: "Mami, ešte mi ostala jedna lízanka."