Výmena Petra Cehlárika by bola najlepšia pre všetkých, tvrdí zámorský novinár

Tri zápasy za Boston

Veľa toho neukázal

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Peter Cehlárik robí pokroky pri zotavovaní sa zo zranenia v hornej časti tela a čoskoro sa možno zapojí do hry v tíme Providence Bruins v AHL. Meno slovenského stredného útočníka sa však začína spájať s možnou výmenou do iného klubu. Informuje o tom špecializovaný portál slovaknhl.sk.Ty Anderson z rádia 98.5 The Sports Hub sa zameral na hráčov, ktorých by mohol Boston využiť na výmenu pred blížiacou sa prestupovou uzávierkou. Z prvého tímu spomenul mená Davida Backesa, Andersa Björka, Danton Heinena a Johna Moorea.Z Providence označil ako najpravdepodobnejšiu možnosť výmeny práve Cehlárika. Dvadsaťštyriročný žilinský rodák v tejto sezóne odohral v NHL v drese Bostonu iba tri zápasy so ziskom jednej asistencie. Počas štyroch sezón v profilige v 40 zápasoch nazbieral päť gólov a šesť asistencií."Cehlárik nehral v NHL od 8. novembra a veľa toho neukázal, hoci si pripísal asistenciu. A aj to bolo po tom, čo ho hlavný tréner Bruins Bruce Cassidy v podstate vyzval a povedal, že musí toho ukázať viac,“ povedal Anderson."Vyzerá byť férové povedať, že pozícia Cehlárika ako talentu Bruins pre NHL sa skončila. S 13 gólmi a 28 bodmi v AHL by zmena prostredia, ktorá by prišla pri jeho účasti na výmene, bola pravdepodobne najlepšia pre všetky strany," dodal Anderson.