Jána Volka pribrzdila viróza. V Glasgowe bojoval, ale necítil pohodu

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský rýchlik Ján Volko sa vrátil do Glasgowa, kde sa vlani stal halovým majstrom Európy v šprinte na 60 m. A hoci nebol zdravotne v poriadku, v silnej konkurencii na prestížnom podujatí zo seriálu World Athletics Indoor Tour dobehol na treťom mieste v čase 6,68 s.V Emirates Arene ho zdolali iba dvaja Američania - víťazný Ronnie Baker (6,50) a Mike Rodgers (6,67). Až za Volkom skončil líder tohtoročných európskych tabuliek na 60 m Brit Chijindu Ujah, ktorý dosiahol zhodný výkon 6,68 ako slovenský rekordér."Janka trápila viróza, ale bol odhodlaný bojovať zo všetkých síl. Spravili sme, čo sa dalo, aby sme súboj s virózou zvládli. Na lepší výsledok to však nestačilo. Už po rozbehu som tušila, že to nebude ideálne. Umiestnenie je však výborné, aj body do seriálu nás potešili, ale s výkonom nemôžeme byť spokojní. Objektívne príčiny však poznáme,“ hodnotila trénerka Naďa Bendová na oficiálnom webe SAZ atletika.sk."Mrzí ma to, lebo bol ideálny čas na lepší výkon. Do skončenia halovej sezóny potrebujeme na šesťdesiatke ešte jeden kvalitný čas, aby sme si ako-tak poistili účasť na tokijskej olympiáde," dodala Bendová.Volko pred finále vyhral časom 6,65 sekundy II. rozbeh, v ktorom zdolal nielen Rodgersa (6,67), ale aj Ujaha (6,68). V rozbehoch dosiahol celkovo tretí najlepší čas."S umiestením sme spokojní, body potešili, ale potreboval som bežať rýchlejšie. Štartovú reakciu nebudem komentovať, pretože všetci sme ju mali nad 0,200. Bojoval som, ale necítim sa ešte v pohode. Môj výkon negatívne ovplyvnila tohtotýždňová viróza, ktorá poznačila tréning. Ďakujem všetkým za podporu," skonštatoval Volko pre atletika.sk.