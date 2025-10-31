Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 31.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurélia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Výnimočný triumf UNIQA v súťaži produktov Zlatá minca 2025


Tagy: Ocenenie PR Zlatá minca

Produkty UNIQA opätovne a tentoraz výnimočne triumfovali v nezávislej súťaži finančných produktov Zlatá minca 2025. Štyri prvenstvá si finančný dom UNIQA odniesol za poistenie domova, životné ...



Zdieľať
31.10.2025 (SITA.sk) - Produkty UNIQA opätovne a tentoraz výnimočne triumfovali v nezávislej súťaži finančných produktov Zlatá minca 2025. Štyri prvenstvá si finančný dom UNIQA odniesol za poistenie domova, životné poistenie, poistenie kybernetických rizík a sporenie v II. pilieri. UNIQA sa zároveň stala druhou najinovatívnejšou poisťovňou na slovenskom trhu a potvrdila tým dlhoročný trend, že jej produkty patria medzi najkvalitnejšie a najspoľahlivejšie riešenia na trhu.


UNIQA si odniesla ocenenia v oblastiach, ktoré dlhodobo predstavujú jej hlavné poslanie – ochranu domova, zdravia a budúcnosti. V prestížnej ankete hlasovalo 210 odborníkov a odborníčok z radov finančných expertov, akademickej obce a médií, pričom transparentnosť výsledkov bola zabezpečená notárskym overením.

Podľa poroty ponúka UNIQA najlepšie produkty na slovenskom trhu v poistení majetku Domov & bezpečie, v produkte životného poistenia Život & Radosť, v poistení kybernetických rizík Kyberbalík a v sporení v II. pilieri – Indexový negarantovaný i.d.f. fond. Objavom roka sa stalo poistenie zníženej sebestačnosti s výplatou doživotnej renty v rámci životného poistenia, ktoré priniesla UNIQA na trh ako prvá. UNIQA sa zároveň stala podľa hodnotenia odborníkov druhou najinovatívnejšou poisťovňou na slovenskom trhu.

Rastislav Havran, generálny riaditeľ UNIQA:


"Veľmi si vážim, že finančný dom UNIQA dlhodobo triumfuje práve v kategóriách, ktoré najlepšie vystihujú našu misiu – chrániť domov, zdravie a budúcnosť ľudí. Tento rok nás mimoriadne teší aj ocenenie Objav roka za poistenie zníženej sebestačnosti, ktoré sme ako prví priniesli na slovenský trh. Výsledky nášho veľkého prieskumu o rodinách jasne ukázali, že obava z neschopnosti postarať sa o blízkych v situácii ich odkázanosti patrí medzi najväčšie rodinné neistoty. Aj preto sa snažíme vytvárať riešenia, ktoré poskytujú ľuďom väčšiu istotu a prispievajú k lepšej kvalite života. Svet sa mení, čelíme klimatickým rizikám aj starnutiu populácie a preto sa naše produkty snažíme neustále zlepšovať tak, aby na tieto výzvy rýchlo a adekvátne odpovedali."

Striebornú priečku obsadil finančný dom UNIQA za doplnkové dôchodkové sporenie v III. pilieri. Ako druhé najlepšie bolo ocenené aj povinné zmluvné poistenie Auto & Pohoda, pričom dve bronzové mince získala UNIQA za havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti zamestnanca.

"Súťaž Zlatá minca vnímame ako dôležitý priestor, ktorý zvyšuje štandardy a povedomie o kvalite finančných produktov. Oceňujeme, že hodnotenie prichádza od odborníkov, ktorí sledujú celý trh s nadhľadom. Pre nás je to potvrdenie, že dlhodobá orientácia UNIQA na produktové inovácie a skutočnú pridanú hodnotu pre ľudí má zmysel. Teší nás, že porota ocenila nielen naše produktové vlajkové lode, ale aj nové riešenia, ktoré reagujú na meniacu sa dobu a pomáhajú ľuďom žiť lepší a pokojnejší život," zdôrazňuje Rastislav Havran, generálny riaditeľ UNIQA.

Zoznam ocenení Zlatá minca pre UNIQA 2025


1. miesto– Poistenie majetku Domov & bezpečie
1. miesto– Rizikové životné poistenie Život & Radosť
1. miesto – Ostatné produkty: Kyber balík
1. miesto – DSS (II. pilier): UNIQA d.s.s. – Indexový negarantovaný i.d.f.
Objav roka 2025Riziko zníženej sebestačnosti s výplatou doživotnej renty
2. miesto – Najinovatívnejšia poisťovňa
2. miestoDoplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
2. miestoAuto & Pohoda PZP
3. miestoAuto & Pohoda Havarijné poistenie
3. miestoPoistenie zodpovednosti zamestnanca

Viac informácií o riziku zníženej sebestačnosti, za ktorý UNIQA získala ocenenie Objav roka 2025, nájdete tu: Na trh prišlo unikátne poistenie dlhodobej starostlivosti pre dospelých – UNIQA ho zatiaľ na Slovensku ponúka ako jediná v rámci životného poistenia | UNIQA

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Výnimočný triumf UNIQA v súťaži produktov Zlatá minca 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ocenenie PR Zlatá minca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Jasmina Alagič prináša svoj štýl do novej kampane CCC
<< predchádzajúci článok
Filipovi Sulíkovi „preplo“ až neskôr, predtým to bol zlatý človek, hovorí poslankyňa Bittó Cigániková – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 