Piatok 31.10.2025
Meniny má Aurélia
Denník - Správy
Výnimočný triumf UNIQA v súťaži produktov Zlatá minca 2025
Tagy: Ocenenie PR Zlatá minca
Produkty UNIQA opätovne a tentoraz výnimočne triumfovali v nezávislej súťaži finančných produktov Zlatá minca 2025. Štyri prvenstvá si finančný dom UNIQA odniesol za poistenie domova, životné ...
31.10.2025 (SITA.sk) - Produkty UNIQA opätovne a tentoraz výnimočne triumfovali v nezávislej súťaži finančných produktov Zlatá minca 2025. Štyri prvenstvá si finančný dom UNIQA odniesol za poistenie domova, životné poistenie, poistenie kybernetických rizík a sporenie v II. pilieri. UNIQA sa zároveň stala druhou najinovatívnejšou poisťovňou na slovenskom trhu a potvrdila tým dlhoročný trend, že jej produkty patria medzi najkvalitnejšie a najspoľahlivejšie riešenia na trhu.
UNIQA si odniesla ocenenia v oblastiach, ktoré dlhodobo predstavujú jej hlavné poslanie – ochranu domova, zdravia a budúcnosti. V prestížnej ankete hlasovalo 210 odborníkov a odborníčok z radov finančných expertov, akademickej obce a médií, pričom transparentnosť výsledkov bola zabezpečená notárskym overením.
Podľa poroty ponúka UNIQA najlepšie produkty na slovenskom trhu v poistení majetku Domov & bezpečie, v produkte životného poistenia Život & Radosť, v poistení kybernetických rizík Kyberbalík a v sporení v II. pilieri – Indexový negarantovaný i.d.f. fond. Objavom roka sa stalo poistenie zníženej sebestačnosti s výplatou doživotnej renty v rámci životného poistenia, ktoré priniesla UNIQA na trh ako prvá. UNIQA sa zároveň stala podľa hodnotenia odborníkov druhou najinovatívnejšou poisťovňou na slovenskom trhu.
"Veľmi si vážim, že finančný dom UNIQA dlhodobo triumfuje práve v kategóriách, ktoré najlepšie vystihujú našu misiu – chrániť domov, zdravie a budúcnosť ľudí. Tento rok nás mimoriadne teší aj ocenenie Objav roka za poistenie zníženej sebestačnosti, ktoré sme ako prví priniesli na slovenský trh. Výsledky nášho veľkého prieskumu o rodinách jasne ukázali, že obava z neschopnosti postarať sa o blízkych v situácii ich odkázanosti patrí medzi najväčšie rodinné neistoty. Aj preto sa snažíme vytvárať riešenia, ktoré poskytujú ľuďom väčšiu istotu a prispievajú k lepšej kvalite života. Svet sa mení, čelíme klimatickým rizikám aj starnutiu populácie a preto sa naše produkty snažíme neustále zlepšovať tak, aby na tieto výzvy rýchlo a adekvátne odpovedali."
Striebornú priečku obsadil finančný dom UNIQA za doplnkové dôchodkové sporenie v III. pilieri. Ako druhé najlepšie bolo ocenené aj povinné zmluvné poistenie Auto & Pohoda, pričom dve bronzové mince získala UNIQA za havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti zamestnanca.
"Súťaž Zlatá minca vnímame ako dôležitý priestor, ktorý zvyšuje štandardy a povedomie o kvalite finančných produktov. Oceňujeme, že hodnotenie prichádza od odborníkov, ktorí sledujú celý trh s nadhľadom. Pre nás je to potvrdenie, že dlhodobá orientácia UNIQA na produktové inovácie a skutočnú pridanú hodnotu pre ľudí má zmysel. Teší nás, že porota ocenila nielen naše produktové vlajkové lode, ale aj nové riešenia, ktoré reagujú na meniacu sa dobu a pomáhajú ľuďom žiť lepší a pokojnejší život," zdôrazňuje Rastislav Havran, generálny riaditeľ UNIQA.
1. miesto– Poistenie majetku Domov & bezpečie
1. miesto– Rizikové životné poistenie Život & Radosť
1. miesto – Ostatné produkty: Kyber balík
1. miesto – DSS (II. pilier): UNIQA d.s.s. – Indexový negarantovaný i.d.f.
Objav roka 2025 – Riziko zníženej sebestačnosti s výplatou doživotnej renty
2. miesto – Najinovatívnejšia poisťovňa
2. miesto – Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
2. miesto – Auto & Pohoda PZP
3. miesto – Auto & Pohoda Havarijné poistenie
3. miesto – Poistenie zodpovednosti zamestnanca
Viac informácií o riziku zníženej sebestačnosti, za ktorý UNIQA získala ocenenie Objav roka 2025, nájdete tu: Na trh prišlo unikátne poistenie dlhodobej starostlivosti pre dospelých – UNIQA ho zatiaľ na Slovensku ponúka ako jediná v rámci životného poistenia | UNIQA
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Výnimočný triumf UNIQA v súťaži produktov Zlatá minca 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.
