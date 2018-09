Vynovený Landererov park na Šafárikovom námestí sme otvorili piknikom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Stavebné práce a záhradné úpravyProjekt financovala mestská časť a prispel aj partner OZ Dobré miesto, ktorý sa do projektu zapojil. OZ Dobré miesto zároveň zabezpečilo aj partnerov v rámci fundraisingu. HB Reavis aj Staré Mesto prispeli sumou po 200 tisíc eur."Teší ma, že sme prispeli ku krajšiemu a kultúrnejšiemu prostrediu v hlavnom meste. Slávnostné otvorenie Landererovho parku a jeho predstavenie obyvateľom mesta sme spolu s mestskou časťou zrealizovali formou príjemného pikniku. Bratislavčania si tak mohli "vyskúšať" všetky možnosti, ktoré park ponúka. Zacvičiť si na nových trávových kobercoch jogu, v ústrednej časti parku - ktorá je určená na spoločenské podujatia - si deti pozreli divadelné predstavenie a vypočuli kapelu Funny Fellows. Architekt Hans-Michael Földeak, ktorý projekt revitalizácie navrhol, mal komentovanú prehliadku parku. Landererov park je v poradí prvým úspešne ukončeným projektom OZ Dobré miesto, ktoré je našou nekomerčnou iniciatívou spoločenskej zodpovednosti na podporu vyššej kvality života Bratislavčanov, prvá fáza revitalizácie Námestia slobody finišuje" povedal Jakub Gossányi, Head of Development HB Reavis Slovakia.Aj vďaka iniciatíve OZ Dobré miesto sa zachovalo maximálne množstvo zelene. V Landererovom parku je použitá aj jedinečná forma závlahy: zeleň je zavlažovaná vodou zo studne a závlahový systém priamo čerpá dáta z meteostanice a prispôsobuje závlahu aktuálnym poveternostným podmienkam."Osobitne by som chcel poďakovať partnerom, ktorých sa nám podarilo prostredníctvom OZ Dobré miesto získať, a prispeli v hodnote približne 25 tisíc eur – Garden Services, Zumtobel group, SiebertTalas, Superzoo, Bajvet, Mmcité a Proludic – aj vďaka nim park spĺňa predstavy kultivovaného a moderného verejného priestranstva v 21.storočí," dodal Jakub Gossányi."Dôvodom, prečo sme sa rozhodli podporiť projekt Landererovho parku dodávkou mestského mobiliára, bola silná architektonická myšlienka a snaha investora vytvoriť kvalitný verejný priestor, ktorý je určený pre všetkých. Pre obyvateľov a návštevníkov ktoréhokoľvek mesta je vždy benefitom, keď súkromný investor dokáže investovať finančné prostriedky mimo svoj biznis na rozvoj mesta a vytvoriť priestor, kde sa môžu ľudia stretávať a tráviť svoj voľný čas," povedal Leo Ulman, obchodný riaditeľ spoločnosti Mmcité, ktorá parku dodala mobiliár.