Vypätá situácia v Dražovciach motivovala Rómov voliť

Kostolík v Dražovciach, ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Kostolík v Dražovciach, ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Nitra 10. novembra (TASR) – Okrsková volebná komisia v nitrianskej mestskej časti Dražovce zaznamenala vysoký záujem tunajšej rómskej komunity o voľby. Situácia v Dražovciach bola pred voľbami dlhodobo napätá. Ľudia hovorili, že sa boja vychádzať na ulicu, či cestovať autobusom, sťažovali sa na slovné i fyzické útoky zo strany neprispôsobivých občanov i na rabovanie v záhradách.Iba prednedávnom Dražovčania doručili na nitriansku radnicu petíciu, v ktorej magistrát žiadali o okamžité riešenie kritickej situácie. Podľa predsedu tunajšej okrskovej volebnej komisie Samuela Bojkovského sa napätie pred voľbami nepretavilo do vyššej účasti majoritného obyvateľstva.Oveľa viac sa však vo voľbách aktivizovali Rómovia. „Účasť rómskej menšiny bola určite vyššia, ale nakoniec tu väčšina z nich voliť nemohla, pretože nemajú v Dražovciach trvalý pobyt. Ten majú vedený na mesto ako bezdomovci, takže voliť tu nemohli. Ale záujem z ich strany bol veľký, len sme im museli podľa adries na občianskych preukazoch vysvetliť, kde majú ísť voliť. Dali si veci vysvetliť, pochopili, že keď nemajú v Dražovciach adresu trvalého pobytu, tak tu voliť nemôžu. Jediný menší problém bol, že s nimi chodí veľa detí, ktoré bolo treba utíšiť, ale nebolo to nič vážne, iba boli trošku živšie, tak ako deti,“ uviedol Bojkovský.Ako doplnil, celkový priebeh volieb v Dražovciach je pokojný a bezproblémový, s účasťou podobnou ako pri iných voľbách. „Hlasujúci voliči prichádzajú priebežne, nemali sme žiadne väčšie návaly. Chodia tak ako vždy, aj na parlamentných voľbách bola podobná účasť. Väčšinou sa to rozbieha, keď zájde slnko, pretože ľudia robia v záhradách, sú jesenné práce,“ dodal Bojkovský.