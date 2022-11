Vypijete denne osem pohárov vody? Môže to byť priveľa

Odporúčanie vypiť počas dňa osem pohárov vody je pre mnohých ľudí priveľa a navyše nie je ani podložené vedeckými faktami. V štúdii zverejnenej v časopise Science to tvrdia vedci z Aberdeenskej univerzity.





Osem pohárov vody denne sa už dlhé roky uvádza v zdravotníckych príručkách ako ideálny objem tekutiny, ktoré by mal človek v rámci 24 hodín prijať. Podľa vedcov však skutočné množstvo vody, ktoré telo potrebuje, je u každého človeka iné. Väčšine ľudí stačí vypiť 1,5 – 1,8 litra vody namiesto štandardne odporúčaných dvoch litrov."Väčšina vedcov vôbec netuší, odkiaľ sa vzalo odporúčanie vypiť osem pohárov vody denne," uviedol Josuke Jamada z japonského Národného inštitútu biomedicínskych inovácií, zdravia a výživy.Upozornil tiež, že príjem tekutín z veľkej časti závisí aj od stravovacích návykov jednotlivca. "Ak človek konzumuje chlieb, vajíčka a slaninu, nedostane sa mu do tela toľko vody, no v prípade konzumácie zeleniny, rýb, cestovín či ryže si telo dokáže získať až 50 percent z potrebného denného množstva vody," konštatuje Jamada.Štúdia vedcov z Aberdeenskej univerzity skúmala príjem vody 5604 ľuďmi vo veku od ôsmich dní do 96 rokov z 23 krajín. Výskum zahŕňal osoby, ktoré vypili pohár vody, v ktorej boli niektoré molekuly vodíka nahradené neškodným stabilným izotopom deutéria, prirodzene sa nachádzajúceho v ľudskom tele. Rýchlosť eliminácie nadbytočného deutéria ukazuje, ako rýchlo sa voda v tele premieňa.Podľa štúdie závisí objem vody, ktorý organizmus potrebuje, od veku, pohlavia, prostredia a vykonávaných činností. Ľudia žijúci vo vysokohorskom prostredí či krajinách s teplejšou klímou musia piť viac vody, rovnako ako športovci či tehotné a dojčiace ženy.Voda v tele sa najrýchlejšie míňa novorodencom, denne sa ich organizmus spotrebuje až 28 percent jej celkového objemu.