Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 12.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Perla
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. februára 2026

Slovensku podľa PS reálne hrozí prepadnutie eurofondov, upozorňuje na to aj podpredseda Európskej komisie Fitto – VIDEO


Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky

Slovensku reálne hrozí prepadnutie eurofondov. Ako upozornila europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS), Slovensko sa ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 02 12 o 16.37.00 676x379 12.2.2026 (SITA.sk) - Slovensku reálne hrozí prepadnutie eurofondov. Ako upozornila europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS), Slovensko sa opakovane dostáva na rokovania Európskeho parlamentu pre problémy s právnym štátom a zneužívaním eurofondov. Je to podľa nej vizitka vlády Roberta Fica (Smer-SD).


„Deje sa to práve v čase, keď sa rokuje o budúcich eurofondoch. Táto vláda s nimi hazarduje,“ vyhlásila Karvašová. PS tak po stretnutí s podpredsedom Európskej komisie pre eurofondy a reformy Raffaelom Fittom varuje, že Slovensku reálne hrozí prepadnutie miliárd eur.

Kritika vlády a rokovaní v Bruseli


„Od partnerov v EÚ jasne zaznieva, že problémom nie je Slovensko ako také, ale systém vytvorený vládou Roberta Fica,“ zdôraznila europoslankyňa. Zo stretnutia s Fittom podľa jej slov vyplýva, že vláda nebola schopná jasne sa prihlásiť k silným regiónom pri budúcich eurofondoch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Zmeniť nechcú nič, naopak, naďalej chcú využívať eurofondy ako svoj politický nástroj a rozdávať svojim najbližším a vyvoleným,” vyhlásila Karvašová. Podľa PS krajina potrebuje lepšie školy, nemocnice, cesty a železnice. „Nepotrebujeme penzióny, v ktorých sa nedá ubytovať. Nepotrebujeme jazierka na golfových ihriskách a zjazdovkách, ale skutočné vodozádržné opatrenia. Nepotrebujeme stanice za milióny, na ktorých nestoja vlaky, ale premyslené investície do infraštruktúry. A potrebujeme digitálne služby štátu hodné 21. storočia,“ vyhlásil poslanec Ján Hargaš (PS).

Slovensko podľa Hargaša výrazne zaostáva v čerpaní eurofondov. Dôvodom je podľa jeho slov neschopnosť vlády. „Musíme urobiť všetko pre to, aby sa peniaze dostali k ľuďom a regiónom, nie aby sa stali nástrojom politického klientelizmu,“ doplnil Hargaš.

Čísla a výzva na stratégiu


Poslanec Michal Truban (PS) vyhlásil, že vláda po sebe plánuje zanechať časovanú bombu v podobe približne siedmych miliárd eur, na ktorých dočerpanie zostane minimum času. Reálne tak podľa neho hrozí, že časť týchto prostriedkov bude musieť Slovensko vracať. „A nie je to politická fráza - je to varovanie, ktoré sme si dnes vypočuli aj od podpredsedu Európskej komisie,“ upozornil Truban.

Progresívci priblížili, že Slovensko má k dispozícii 12,6 miliardy eur, no do roku 2026 vyčerpalo menej ako 13 percent. Susedné Česko vyčerpalo pritom približne 30 percent a Poľsko, Rumunsko či Maďarsko vyčerpali približne 20 percent. Truban kritizuje, že najhoršie je na tom ministerstvo investícií.

„Od decembra 2025 nezasadol Monitorovací výbor, ktorý schvaľuje výzvy. Projekty čakajú na podpis zmluvy aj viac ako rok. Všetko stojí,“ zdôraznil Truban. Zároveň podľa PS hrozí, že Slovensko nestihne vyčerpať približne 1,5 miliardy eur z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré musí získať do leta tohto roka. Progresívci preto v tejto súvislosti vyzývajú na prípravu vízie a stratégie pre Slovensko v úzkej spolupráci s partnermi, regiónmi aj opozíciou.


Zdroj: SITA.sk - Slovensku podľa PS reálne hrozí prepadnutie eurofondov, upozorňuje na to aj podpredseda Európskej komisie Fitto – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vyplatenie 590 miliónov eur z Plánu obnovy sa môže oneskoriť pre rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov
<< predchádzajúci článok
Ústavný súd SR posiela zákon o STVR do Bruselu, ten má rozhodnúť o nezávislosti verejnoprávnych médií

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 