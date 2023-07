Vypnite hlavu a tancujte: Oslobodzujúci pop-up event plný energie na Tyršovom nábreží!

20.7.2023 (SITA.sk) -Chcete si počas leta vyhodiť z kopýtka a stratiť tanečné zábrany? Ak ste odpovedali áno, Daytime rave je presne pre vás.čaká fantastický pop-up event v štýle rave plný DJ-skej hudby. Môžete sa tešiť na známe mená slovenskej hudobnej scény. Hlavnou hviezdou programu je nemecké, ktoré vo svojich setoch spája techno s tranceom. Ich vystúpenie sa začne pri romantickom západe slnka s výhľadom na Dunaj už o 20:00 hod a bude trvať do desiatej večer.Pýtate sa, čo je vlastne rave? Ide o hudobný žáner, skladajúci sa z rôznych foriem elektronickej tanečnej hudby. Najčastejšie je termín rave popisovaný ako vysoko energická hudba, ktorá v sebe spája trance, sample, loopy a syntetizátory. Hudobný štýl bol na túto párty vybraný podľa aktuálneho smerovania elektronickej hudby v Nemecku, Francúzsku a Anglicku. Dokonalý spôsob ako vďaka tancu vypnúť hlavu a iba sa zabávať.16:00 - 17:30 Kristie Kardio17:30 - 19:00 Nina Farrina19:00 - 20:00 FVLCRVM DJ set20:00 - 22:00 DJ HEARTSTRINGBratislavský pop-up event je súčasťou celoeurópskej série festivalov tanečnej hudby, ktorú organizuje Deutsche Telekom pod názvom "Summer of Joy, Youth, Freedom". Fanúšikovia hudby sa tiež môžu zapojiť do žrebovania o lístky na veľké festivaly ako Lovestream v Bratislave či INOTA Festival na Balatone.Viac informácií o podujatí nájdete na: https://fb.me/e/1aGIHVtin