Wagnerovci sa na Ukrajinu už nevrátia, Prigožin chce zmeniť bieloruskú armádu na druhú najsilnejšiu na svete

Hanba na fronte

Vojna si vyžiadala obete aj v radoch wagnerovcov

20.7.2023 (SITA.sk) - Vojaci z ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny , ktorí po minulomesačnej neúspešnej vzbure odišli do Bieloruska, sa nevrátia na Ukrajinu, ale zostanú na bieloruskom území, aby cvičili miestnu armádu. Podľa portálu Politico to v stredu uviedol ich vodca Jevgenij Prigožin „Urobili sme pre Rusko veľa. To, čo sa na fronte deje teraz, je hanba. Nechceme sa na tom zúčastňovať,“ povedal Prigožin. „Preto sme sa rozhodli byť určitý čas v Bielorusku. Počas tohto obdobia zmeníme bieloruskú armádu na druhú najsilnejšiu na svete,“ vyhlásil.Potom naznačil, že jeho vojaci by neskôr mohli ísť do Afriky, kde je Wagnerova skupina aktívna v Mali a Stredoafrickej republike.Do 20. mája tohto roka v ruskej vojne proti Ukrajine zabili 22-tisíc wagnerovcov, čiže takmer štvrtinu príslušníkov tejto žoldnierskej skupiny bojujúcej na Ukrajine. Uviedol to kanál komunikačnej platformy Telegram blízky Wagnerovej skupine.„Na ukrajinskej misii sa celkovo zúčastnilo 78-tisíc bojovníkov súkromnej vojenskej firmy Wagnerova skupina,“ konštatuje sa vo vyhlásení zverejnenom v stredu.„Do dátumu získania Bachmutu (20. mája) bolo 22-tisíc bojovníkov zabitých a 40-tisíc zranených,“ uviedlo vyhlásenie.Americká spravodajská služba vo februári tohto roka odhadovala, že vojna na Ukrajine si dovtedy vyžiadala v radoch wagnerovcov 30-tisíc obetí, vrátane deväťtisíc mŕtvych.