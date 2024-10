Lepšia transparentnosť

Príspevky využívajú najmä na mzdové náležitosti

Veriaci ovplyvňujú výšku príspevku

2.10.2024 (SITA.sk) - Výpočet príspevku pre cirkvi sa zmení, mal by byť naviazaný na mieru rastu minimálnej mzdy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorý v stredu schválila vláda.V súčasnosti je príspevok upravovaný podľa miery inflácie a podľa miery valorizácie platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ich nahradenie mierou rastu minimálnej mzdy by malo zabezpečiť lepšiu transparentnosť a predvídateľnosť dopadov príspevku na štátny rozpočet.„Zároveň sa navrhuje desaťpercentné navýšenie sumy tohto rastu, ktoré sa rozdelí podľa aktuálneho pomeru počtu veriacich. V roku 2025 sa tak zvýši príspevok štátu o 4,6 milióna eur," uvádza sa v schválenom materiáli. Výška príspevku je ovplyvnená i počtom veriacich zisteným pri oficiálnom sčítaní. Návrh vzťah medzi výškou príspevku a prípadnou zmenou počtu veriacich precizuje.„Predkladateľ zároveň akceptoval návrh cirkví, aby sa pri rozdelení príspevku štátu posilnila solidarita s menšími cirkvami," uvádza ďalej schválený materiál. Ak návrh prejde legislatívnym konaním, účinnosť by mohol nadobudnúť od 1. januára budúceho roka.„Súčasný zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností je výsledkom dlhoročnej diskusie medzi štátom a cirkvami. Zabezpečuje kontinuitu úrovne vzťahov štátu s cirkvami, a jasné a transparentné pravidlá podpory ich činnosti so zachovaním vzájomnej solidarity s menšími cirkvami," píše sa v materiáli s tým, že implementácia súčasnej legislatívy je síce pozitívne hodnotená, ale ekonomické faktory ovplyvňujúce výšku príspevku cirkvám sú dynamické ukazovatele, ktoré sa menia v závislosti od kondície hospodárstva štátu.Cirkvi podľa materiálu využívajú 97 percent príspevku na mzdové náležitosti. Mnohým ale nepostačuje na vyplácanie minimálnej mzdy, čo riešia doplácaním z vlastných zdrojov, prípadne krátením úväzkov.„Počas piatich rokov aplikácie zákona príspevok štátu cirkvám vzrástol o 24 percent, pričom minimálna mzda v tomto období vzrástla o 44 percent," upozorňuje materiál. Priemerná mzda duchovného zo štátneho príspevku vlani predstavovala 763 eur.Novela tiež prináša zmenu v tom, ako počet veriacich ovplyvňuje výšku príspevku.„Zákon stanovuje úpravu výšky príspevku, ak celková religiozita všetkých cirkví poberajúcich príspevok klesne alebo vzrastie o 10 percent. Navrhuje sa aplikovať túto úpravu na prípadnú zmenu počtu veriacich konkrétnej cirkvi," píše sa v schválenom materiáli.