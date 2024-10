Slováci v Libanone sú v ohrození, v prípade potreby bude pre nich vyslané lietadlo spolu s vojakmi

Pozemná operácia sa nedá vylúčiť

Evakuácia je možná dvomi spôsobmi

2.10.2024 (SITA.sk) - Slováci v Libanone sú v ohrození, vláda preto v prípade potreby rozhodla o vyslaní lietadla a slovenských vojakov za účelom ich evakuácie. Ako ministerstvo obrany priblížilo, bezpečnostná situácia v regióne Blízkeho východu nie je stabilná a dá sa považovať za vysoko nepredvídateľnú.Na bezpečnostnú situáciu v danom regióne má vplyv najmä prebiehajúci izraelsko-palestínsky konflikt či súčasné strety medzi izraelskou armádou a hnutím Hizballáh. Situácia je natoľko vážna, že pozemná operácia zo strany Izraelu na území Libanonu sa nedá vylúčiť.Riziko ohrozenia občanov SR nachádzajúcich sa v Libanone je vysoké. Vláda preto schválila vyslanie do 30 príslušníkov ozbrojených síl s vybavením a výzbrojou na ochranu, aby ich z Libanonu evakuovali. Posielať budú lietadlo C27J Spartan s kapacitou 45 osôb.„Evakuácia môže prebiehať dvoma spôsobmi v závislosti od počtu evakuovaných, a to buď priamy let SR – Libanon, alebo evakuácia v dvoch fázach. V prvej fáze budú občania SR evakuovaní na Cyprus potrebným množstvom letov. V druhej fáze budú občania SR dopravení na územie SR."„V rámci potvrdenia dobrého mena SR, plán pri oboch navrhovaných možnostiach evakuácie ráta v prípade potreby aj s poskytnutím prípadných voľných kapacít pre evakuáciu občanov iných krajín. V rámci realizovaného letu bude dopravená aj humanitárna pomoc,“ píše sa v predloženom materiáli.