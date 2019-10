Vypočítajte si koľko stojíte zamestnávateľa na mzdovej kalkulačke

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) spustil nový internetový portál cenazamestnanca.sk so mzdovou kalkulačkou, ktorá vypočíta náklady na zamestnanca na základe všetkých relevantných údajov. Po zadaní 15 parametrov je výstupom kalkulačky náklad na reálne odpracovaný čas vrátane príplatkov za prácu v noci, počas víkendov či 13. a 14. platu. INESS tak reagoval na verejnú diskusiu o dopade zvyšovaní miezd na zamestnávateľov. Uviedol to v pondelok analytik INESS Martin Vlachynský.povedal Vlachynský. Podľa INESS je možné niektoré výroky týkajúce sa miezd označiť ako, no táto téma sa pretavila do reálnych hospodárskych politík, ktoré sťažili zamestnávanie na Slovensku a postavili ekonomiku do nevýhodnej pozície v prípade hroziacej recesie.Kalkulačka pripomenie zmluvnú mzdu, vypočíta hrubú mzdu po zarátaní benefitov, čistú mzdu, náklad na reálne odpracovaný mesiac a hodinovú mzdu.povedal Vlachynský. Medzi skryté náklady, o ktoré sa mzda zvyšuje, zaradil napríklad stravné lístky, rozširovanie voľna pre zamestnancov, rekreačné či športové poukazy.dodal Vlachynský.Podľa viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislava Machunku sa na Slovensku vykonáva predvolebná kampaň na náklady zamestnávateľov. Kritizoval zvyšovanie minimálnej mzdy na úroveň 60 % priemernej mzdy bez toho, aby boli príplatky od minimálnej mzdy odpojené.Na nejasné vyčíslenie ceny práce upozornil viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Ján Oravec. Údaje o hrubej mzde, ktoré sa používajú, nie sú podľa neho relevantné ani pre zamestnanca, ktorý dostane podstatne menej, ani pre zamestnávateľa, ktorý platí výrazne viac, ako je deklarovaná hrubá mzda.dodal Oravec.Podľa Vlachynského bude kalkulačka slúžiť aj na porovnanie zamestnaneckých nákladov s ostatnými krajinami EÚ.