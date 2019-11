Výpočtová kapacita siete takmer ihneď

Je potrebné budovať mosty

Aj jednoduchšie, aj výhodnejšie…

Čím ďalej, tým väčšia ponuka dátových mikrostredísk

22.11.2019 (Webnoviny.sk) - Schneider Electric zaisťuje svojim partnerom maximálne zjednodušenú voľbu počítačov nevyhnutných na tvorbu infraštruktúry siete. Môžu tiež využiť hotové a kompletné dátové mikrostrediská.Digitálna transformácia, ktorá má za cieľ zlepšenie výkonnosti a výsledkov, spôsobuje nárast dopytu po programoch fungujúcich s maximálnym výkonom. Patria k nim o. i. aplikácie Internetu vecí (IoT), ktoré zhromažďujú dáta z rôznych snímačov a zariadení. Rôzne odbory od výroby, cez distribúciu napájania, riadenia prevádzky až po maloobchodný predaj, lekársku starostlivosť a dokonca vzdelávanie, využívajú tieto technológie na zvyšovanie spokojnosti odberateľov výrobkov a služieb. Ich využitie znižuje náklady, zvyšuje bezpečnosť a funkčnosť, a tiež kvalitu obsluhy koncových používateľov.IoT často vyžaduje vysokú priepustnosť siete, nízku latenciu a spoľahlivosť, čo vyžaduje nasadenie riešení využívajúcich výpočtovú kapacitu siete.Kapacita siete prepája koncového odberateľa obsahu, aplikácií a dát s centrálnou infraštruktúrou, ktorá má najčastejšie podobu cloudu. Avšak môže to byť tiež firemné dátové stredisko."Tento prístup bude získavať na význame vzhľadom na obmedzenia spojené s priepustnosťou sietí a oneskoreniami v prenose. Nesmieme tiež zabúdať na úpravy, ktoré zakazujú posielanie určitých dát do cloudu. Odstránenie tohto druhu prekážok vyžaduje budovanie mostov, ktorých funkciu plní infraštruktúrai siete," hovorí Ján Bohuš, District Manager – Secure Power v Schneider Electric.Výrobca pomáha integrátorom dodávať optimálne riešenia pre kapacitu siete. Predinštalované zostavy uľahčujú život tak predajcom, ako aj zákazníkom. Často sa stáva, že firmy, ktoré sa snažia získať tento typ infraštruktúry, nemajú nástroje potrebné na jeho obsluhu."Napríklad obchodná sieť chce nainštalovať v každej prevádzke rovnaký, neveľký IT systém. Najlepším variantom je potom zavedenie vopred pripraveného riešenia, s ktorého spustením si poradí dokonca osoba s malými technickými znalosťami," tvrdí Ján Bohuš.Schneider Electric poskytuje na partnerskom portáli nástroj Local Edge Configurator. Predajca tak získava prístup k hotovým zostavám optimalizovaným pre daný prípad. Konfigurátor konsoliduje informácie o komponentoch infraštruktúry siete a dátových mikrostredísk, čím umožňuje – prostredníctvom algoritmov založených na vopred daných pravidlách – presne konfigurovať systémy. LEC využíva tak knižnice produktov Schneider Electric, ako aj iných výrobcov (dodávajúcich servery a dátové úložiská, sieťové vybavenie, konvergentné a hyperkonvergentné riešenia). Vďaka tomu si je možné naplánovať a zvoliť kompletný IT systém (so skriňami, chladením, distribúciou energie, ochranou napájania a sledovaním prostredia).Využitie LEC prináša predajcovi aj dodatočný zisk. Pokiaľ použije tento nástroj, získa automaticky projektové ocenenie – výhodnejšie podmienky v porovnaní s maržou z predaja jednotlivých produktov.Dátové mikrostredisko je kompletné a bezpečné prostredie, ktoré sa skladá zo všetkých súčastí požadovaných aplikáciami na spracovanie a uchovanie dát a komunikácie. Spravidla sa vojde do jednej skrine vybavenej nevyhnutným napájaním, chladením a monitoringom. Systém je zostavený a plne preskúšaný v závode výrobcu.Portfólio spoločnosti Schneider Electric pre dátové mikrostrediská zahŕňa mnoho produktov, čo umožňuje zvoliť riešenie na mieru zákazníka, ktoré je najlepšie prispôsobené jeho potrebám. Môžu to byť aj ekonomické dátové mikrostrediská na využitie v tradičných IT prostrediach. V ponuke sa nachádzajú tiež zvukotesné a estetické prvky vhodné do kancelárskych miestností. Sú tu aj zabezpečené, tesné systémy s aktívnym chladením určené pre priemyselné prostredia a infraštruktúra integrovaná v ohňovzdornom kontajneri, odolnom proti poveternostným podmienkam.Výrobca teraz prináša ďalšie inovačné riešenie – ako prvý na trhu ponúka model veľkosti 6U na namontovanie na stenu (úspora miesta), navrhnutý na spúšťanie väčších serverov obsluhujúcich aplikácie výpočtovej kapacity na okraji siete.