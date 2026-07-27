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27. júla 2026

Výpravca železničnej stanice ohrozil pod vplyvom drog vlak so 140 cestujúcimi


Tagy: Drogy Vlaky Vlaky na Slovensku Železničná doprava Železničná doprava na Slovensku

Polícia zároveň pripomenula, že prítomnosť alkoholu alebo návykových látok pri výkone akéhokoľvek povolania predstavuje vážne riziko. Polícia v Prešove vedie trestné stíhanie vo veci trestného ...



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vlak vypravca 676x478 27.7.2026 (SITA.sk) - Polícia zároveň pripomenula, že prítomnosť alkoholu alebo návykových látok pri výkone akéhokoľvek povolania predstavuje vážne riziko.


Polícia v Prešove vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, skutok sa stal v sobotu 25. júla popoludní na železničnej trati medzi stanicami Šarišské Lúky a Kapušany.

Podľa polície výpravca železničnej stanice počas výkonu dopravnej služby nebol schopný plniť príkazy dispečera, pričom dôvodom malo byť užitie omamnej a návykovej látky. V tom čase sa na uvedenom úseku pohyboval osobný vlak s približne 140 cestujúcimi. „Týmto konaním boli ohrozené životy a zdravie cestujúcich. Došlo k zastaveniu železničnej dopravy,“ uviedla Ligdayová.


Výpravcu policajti podrobili orientačnému testu na prítomnosť omamných a návykových látok. Test mal pozitívny výsledok na amfetamín a metamfetamín. Podozrivého muža zadržali a vykonali s ním potrebné procesné úkony.

Polícia zároveň pripomenula, že prítomnosť alkoholu alebo návykových látok pri výkone akéhokoľvek povolania predstavuje vážne riziko. „Nezodpovednosť niektorých osôb je rizikom pre ostatných,“ dodala Ligdayová.




Zdroj: SITA.sk - Výpravca železničnej stanice ohrozil pod vplyvom drog vlak so 140 cestujúcimi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogy Vlaky Vlaky na Slovensku Železničná doprava Železničná doprava na Slovensku
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