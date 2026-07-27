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27. júla 2026
Deti priniesli z lesa domov granát z druhej svetovej vojny
Tagy: Granát Povojnová munícia
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že manipulácia s nevybuchnutou muníciou predstavuje vážne riziko. Policajti zasahovali v nedeľu 26. júla v obci Krajná Bystrá (okres Svidník) po oznámení, že ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že manipulácia s nevybuchnutou muníciou predstavuje vážne riziko.
Policajti zasahovali v nedeľu 26. júla v obci Krajná Bystrá (okres Svidník) po oznámení, že deti priniesli z lesa domov muníciu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, išlo o ručný granát z obdobia druhej svetovej vojny.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že manipulácia s nevybuchnutou muníciou predstavuje vážne riziko. „Ide o mimoriadne rizikové a nebezpečné konanie zo strany detí, preto je veľmi dôležité aj s našimi najmenšími hovoriť o takýchto nebezpečných situáciách, ktoré nás aj ich môžu v živote stretnúť,“ zdôraznila Ligdayová.
Zdroj: SITA.sk - Deti priniesli z lesa domov granát z druhej svetovej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti zasahovali v nedeľu 26. júla v obci Krajná Bystrá (okres Svidník) po oznámení, že deti priniesli z lesa domov muníciu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, išlo o ručný granát z obdobia druhej svetovej vojny.
Oznámenie prijala polícia v dopoludňajších hodinách od 54-ročného muža prostredníctvom tiesňovej linky 158. Podľa jeho slov deti našli muníciu v lesnom poraste v katastri obce Krajná Bystrá a priniesli ju domov. Na miesto okamžite vyslali policajnú hliadku aj krajského pyrotechnika. Ten potvrdil, že ide o ručný granát typu F-1 z obdobia druhej svetovej vojny. Muníciu následne prevzal na bezpečné zneškodnenie.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že manipulácia s nevybuchnutou muníciou predstavuje vážne riziko. „Ide o mimoriadne rizikové a nebezpečné konanie zo strany detí, preto je veľmi dôležité aj s našimi najmenšími hovoriť o takýchto nebezpečných situáciách, ktoré nás aj ich môžu v živote stretnúť,“ zdôraznila Ligdayová.
Zdroj: SITA.sk - Deti priniesli z lesa domov granát z druhej svetovej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Granát Povojnová munícia
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