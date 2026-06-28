Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Beáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

28. júna 2026

Vyraďovacia fáza na MS sa začne súbojom medzi Kanadou a Južnou Afrikou. Pomôže spoluhostiteľom návrat zranenej hviezdy?


Tagy: MS vo futbale 2026

Dosiahnutie vyraďovacej fázy je samo o sebe pre Kanadu historické. Ale keby remizovala alebo zdolala Švajčiarsko, mala by výhodu, že zostane doma aj ďalšie dve kolá play-off. Tréner Kanady Jesse Marsch ...



Zdieľať
wcup_canada_soccer__1944 676x439 28.6.2026 (SITA.sk) - Dosiahnutie vyraďovacej fázy je samo o sebe pre Kanadu historické. Ale keby remizovala alebo zdolala Švajčiarsko, mala by výhodu, že zostane doma aj ďalšie dve kolá play-off.


Tréner Kanady Jesse Marsch vsádza na "faktor X" superhviezdy Alphonsa Daviesa, aby pozdvihol svoj tím v Los Angeles v prvom vyraďovacom zápase na futbalových majstrovstvách sveta proti Južnej Afrike.

Obranca Bayernu Mníchov sa zatiaľ na turnaji neobjavil pre zranenie hamstringu. Sledoval, ako jeho spoluhráči skončili na druhom mieste v skupine B a postúpili ďalej, ale ako spoluhostitelia stratili výhodu domáceho ihriska.

Hoci Marsch predtým naznačil, že Davies by mohol hrať v zápase proti Švajčiarsku, no tentoraz je najznámejšia futbalová hviezda krajiny "k dispozícii".

Faktor X


"Teraz, keď máme Alphonsa späť, zdravého a pripraveného podávať super výkony, myslím si, že je to pre tím veľký moment a vzpruha. Je pre nás obrovským faktorom X," povedal kouč.

Marsch naznačil, že Davies ako ľavý obranca by sa mohol pohybovať o čosi vyššie v strede poľa, aby sa z neho vyťažilo maximum v obrane aj útoku.

"Myslím si, že to, že je na ihrisku, viera, ktorú v neho majú, viera, ktorú má on v seba, mení možnosti, aký je potenciál nášho tímu a čo môžeme v tomto turnaji dosiahnuť," uviedol 52-ročný tréner.

História pre oba národy


Davies si minulý mesiac v semifinále Ligy majstrov, kde jeho Bayern Mníchov čelil neskoršiemu víťazovi Parížu Saint-Germain, poranil hamstring. To nasledovalo po sérii svalových zranení a osemmesačnou prestávkou pre natrhnutý predný skrížený väz.

Dosiahnutie vyraďovacej fázy je samo o sebe pre Kanadu historické. Ale keby remizovala alebo zdolala Švajčiarsko, mala by výhodu, že zostane doma aj ďalšie dve kolá play-off. Namiesto toho sa stane prvým hostiteľom MS, ktorý odohrá zápas na cudzej pôde.

Južná Afrika sa takisto nikdy predtým nedostala ďalej zo skupiny. Po úvodnej prehre proti Mexiku a katastrofálnom výkone, ktorý zahŕňal dve červené karty, sa "Bafana Bafana" spamätala remízou s Českom a pôsobivým víťazstvom nad Južnou Kóreou v poslednom dueli skupiny A.

Veľká túžba


Tréner Hugo Broos povedal, že postup znamená, že už teraz môžu povedať, že svetový šampionát je pre nich úspechom, ale trval na tom, že jeho tím túži ísť ešte ďalej.

"To neznamená, že keď sme teraz šťastní, odohráme zápas a pôjdeme domov. Keď tam už ste, chcete viac a my chceme duel vyhrať," priblížil.

"Myslím si, že ak dokážeme ukázať rovnakú mentalitu a úroveň ako proti Južnej Kórei, potom máme šancu vyhrať – aj keď Kanada je veľmi ťažký súper," dodal Broos.


Zdroj: SITA.sk - Vyraďovacia fáza na MS sa začne súbojom medzi Kanadou a Južnou Afrikou. Pomôže spoluhostiteľom návrat zranenej hviezdy? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zmení sa rozprávka na nočnú moru? Kapitán Kapverd mal napadnúť a znásilniť tlmočníčku
<< predchádzajúci článok
Strelil „zlatý“ gól Rakúska. Kalajdžič: Dostal som asi 500 faciek, možno budem musieť do nemocnice – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 