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28. júna 2026
Vyraďovacia fáza na MS sa začne súbojom medzi Kanadou a Južnou Afrikou. Pomôže spoluhostiteľom návrat zranenej hviezdy?
Tagy: MS vo futbale 2026
Dosiahnutie vyraďovacej fázy je samo o sebe pre Kanadu historické. Ale keby remizovala alebo zdolala Švajčiarsko, mala by výhodu, že zostane doma aj ďalšie dve kolá play-off. Tréner Kanady Jesse Marsch ...
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28.6.2026 (SITA.sk) - Dosiahnutie vyraďovacej fázy je samo o sebe pre Kanadu historické. Ale keby remizovala alebo zdolala Švajčiarsko, mala by výhodu, že zostane doma aj ďalšie dve kolá play-off.
Tréner Kanady Jesse Marsch vsádza na "faktor X" superhviezdy Alphonsa Daviesa, aby pozdvihol svoj tím v Los Angeles v prvom vyraďovacom zápase na futbalových majstrovstvách sveta proti Južnej Afrike.
Obranca Bayernu Mníchov sa zatiaľ na turnaji neobjavil pre zranenie hamstringu. Sledoval, ako jeho spoluhráči skončili na druhom mieste v skupine B a postúpili ďalej, ale ako spoluhostitelia stratili výhodu domáceho ihriska.
Hoci Marsch predtým naznačil, že Davies by mohol hrať v zápase proti Švajčiarsku, no tentoraz je najznámejšia futbalová hviezda krajiny "k dispozícii".
"Teraz, keď máme Alphonsa späť, zdravého a pripraveného podávať super výkony, myslím si, že je to pre tím veľký moment a vzpruha. Je pre nás obrovským faktorom X," povedal kouč.
Marsch naznačil, že Davies ako ľavý obranca by sa mohol pohybovať o čosi vyššie v strede poľa, aby sa z neho vyťažilo maximum v obrane aj útoku.
"Myslím si, že to, že je na ihrisku, viera, ktorú v neho majú, viera, ktorú má on v seba, mení možnosti, aký je potenciál nášho tímu a čo môžeme v tomto turnaji dosiahnuť," uviedol 52-ročný tréner.
Davies si minulý mesiac v semifinále Ligy majstrov, kde jeho Bayern Mníchov čelil neskoršiemu víťazovi Parížu Saint-Germain, poranil hamstring. To nasledovalo po sérii svalových zranení a osemmesačnou prestávkou pre natrhnutý predný skrížený väz.
Dosiahnutie vyraďovacej fázy je samo o sebe pre Kanadu historické. Ale keby remizovala alebo zdolala Švajčiarsko, mala by výhodu, že zostane doma aj ďalšie dve kolá play-off. Namiesto toho sa stane prvým hostiteľom MS, ktorý odohrá zápas na cudzej pôde.
Južná Afrika sa takisto nikdy predtým nedostala ďalej zo skupiny. Po úvodnej prehre proti Mexiku a katastrofálnom výkone, ktorý zahŕňal dve červené karty, sa "Bafana Bafana" spamätala remízou s Českom a pôsobivým víťazstvom nad Južnou Kóreou v poslednom dueli skupiny A.
Tréner Hugo Broos povedal, že postup znamená, že už teraz môžu povedať, že svetový šampionát je pre nich úspechom, ale trval na tom, že jeho tím túži ísť ešte ďalej.
"To neznamená, že keď sme teraz šťastní, odohráme zápas a pôjdeme domov. Keď tam už ste, chcete viac a my chceme duel vyhrať," priblížil.
"Myslím si, že ak dokážeme ukázať rovnakú mentalitu a úroveň ako proti Južnej Kórei, potom máme šancu vyhrať – aj keď Kanada je veľmi ťažký súper," dodal Broos.
Zdroj: SITA.sk - Vyraďovacia fáza na MS sa začne súbojom medzi Kanadou a Južnou Afrikou. Pomôže spoluhostiteľom návrat zranenej hviezdy? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Kanady Jesse Marsch vsádza na "faktor X" superhviezdy Alphonsa Daviesa, aby pozdvihol svoj tím v Los Angeles v prvom vyraďovacom zápase na futbalových majstrovstvách sveta proti Južnej Afrike.
Obranca Bayernu Mníchov sa zatiaľ na turnaji neobjavil pre zranenie hamstringu. Sledoval, ako jeho spoluhráči skončili na druhom mieste v skupine B a postúpili ďalej, ale ako spoluhostitelia stratili výhodu domáceho ihriska.
Hoci Marsch predtým naznačil, že Davies by mohol hrať v zápase proti Švajčiarsku, no tentoraz je najznámejšia futbalová hviezda krajiny "k dispozícii".
Faktor X
"Teraz, keď máme Alphonsa späť, zdravého a pripraveného podávať super výkony, myslím si, že je to pre tím veľký moment a vzpruha. Je pre nás obrovským faktorom X," povedal kouč.
Marsch naznačil, že Davies ako ľavý obranca by sa mohol pohybovať o čosi vyššie v strede poľa, aby sa z neho vyťažilo maximum v obrane aj útoku.
"Myslím si, že to, že je na ihrisku, viera, ktorú v neho majú, viera, ktorú má on v seba, mení možnosti, aký je potenciál nášho tímu a čo môžeme v tomto turnaji dosiahnuť," uviedol 52-ročný tréner.
História pre oba národy
Davies si minulý mesiac v semifinále Ligy majstrov, kde jeho Bayern Mníchov čelil neskoršiemu víťazovi Parížu Saint-Germain, poranil hamstring. To nasledovalo po sérii svalových zranení a osemmesačnou prestávkou pre natrhnutý predný skrížený väz.
Dosiahnutie vyraďovacej fázy je samo o sebe pre Kanadu historické. Ale keby remizovala alebo zdolala Švajčiarsko, mala by výhodu, že zostane doma aj ďalšie dve kolá play-off. Namiesto toho sa stane prvým hostiteľom MS, ktorý odohrá zápas na cudzej pôde.
Južná Afrika sa takisto nikdy predtým nedostala ďalej zo skupiny. Po úvodnej prehre proti Mexiku a katastrofálnom výkone, ktorý zahŕňal dve červené karty, sa "Bafana Bafana" spamätala remízou s Českom a pôsobivým víťazstvom nad Južnou Kóreou v poslednom dueli skupiny A.
Veľká túžba
Tréner Hugo Broos povedal, že postup znamená, že už teraz môžu povedať, že svetový šampionát je pre nich úspechom, ale trval na tom, že jeho tím túži ísť ešte ďalej.
"To neznamená, že keď sme teraz šťastní, odohráme zápas a pôjdeme domov. Keď tam už ste, chcete viac a my chceme duel vyhrať," priblížil.
"Myslím si, že ak dokážeme ukázať rovnakú mentalitu a úroveň ako proti Južnej Kórei, potom máme šancu vyhrať – aj keď Kanada je veľmi ťažký súper," dodal Broos.
Zdroj: SITA.sk - Vyraďovacia fáza na MS sa začne súbojom medzi Kanadou a Južnou Afrikou. Pomôže spoluhostiteľom návrat zranenej hviezdy? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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