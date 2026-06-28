|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 28.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Beáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. júna 2026
Strelil „zlatý“ gól Rakúska. Kalajdžič: Dostal som asi 500 faciek, možno budem musieť do nemocnice – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
Saša Kalajdžič v poslednej akcii stretnutia strelil vyrovnávajúci gól a zabezpečil Rakúsku postup do šestnásťfinále. Rakúski futbalisti postúpili prvýkrát od roku 1982 do vyraďovacej fázy ...
Zdieľať
28.6.2026 (SITA.sk) - Saša Kalajdžič v poslednej akcii stretnutia strelil vyrovnávajúci gól a zabezpečil Rakúsku postup do šestnásťfinále.
Rakúski futbalisti postúpili prvýkrát od roku 1982 do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta po dramatickej remíze 3:3 s Alžírskom.
Hrdinom zápasu sa stal útočník Saša Kalajdžič, ktorý v poslednej akcii stretnutia strelil vyrovnávajúci gól a zabezpečil Rakúsku postup do šestnásťfinále.
Rakúšania viedli po góle Marka Arnautoviča, no Alžírčania dokázali skóre otočiť a v tretej minúte nadstaveného času ich Riyad Mahrez poslal do vedenia 3:2.
V tom momente bolo Rakúsko na pokraji vyradenia. Následne však Michael Gregoritsch poslal do šestnástky center, ktorý Kalajdžič hlavou premenil na postupový gól.
"Ani neviem, čo sa stalo. Všetko sa to udialo strašne rýchlo, všetci sme boli v šoku. V tej chvíli sme rýchlo potrebovali jeden gól a našťastie prišiel," povedal Kalajdžič bezprostredne po zápase podľa webu laola1.at.
Po jeho zásahu vtrhla na ihrisko celá rakúska lavička. "Myslím, že som dostal asi 500 faciek. Musím zistiť, či nepôjdem do nemocnice pre otras mozgu," zavtipkoval strelec vyrovnávajúceho gólu.
Arnautovič priznal, že stále nedokáže uveriť tomu, čo sa na trávniku odohralo. "Nemohol som tomu uveriť, a stále tomu nemôžem uveriť," vyhlásil skúsený útočník. V ďalšej fáze turnaja nastúpi Rakúsko proti Španielsku.
Záložník Marcel Sabitzer po zápase odkázal fanúšikom: "Na chvíľu sme im takmer zastavili dych, ale teraz nech pokračujú v oslavách."
Zdroj: SITA.sk - Strelil „zlatý“ gól Rakúska. Kalajdžič: Dostal som asi 500 faciek, možno budem musieť do nemocnice – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rakúski futbalisti postúpili prvýkrát od roku 1982 do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta po dramatickej remíze 3:3 s Alžírskom.
Hrdinom zápasu sa stal útočník Saša Kalajdžič, ktorý v poslednej akcii stretnutia strelil vyrovnávajúci gól a zabezpečil Rakúsku postup do šestnásťfinále.
Rakúšania viedli po góle Marka Arnautoviča, no Alžírčania dokázali skóre otočiť a v tretej minúte nadstaveného času ich Riyad Mahrez poslal do vedenia 3:2.
V tom momente bolo Rakúsko na pokraji vyradenia. Následne však Michael Gregoritsch poslal do šestnástky center, ktorý Kalajdžič hlavou premenil na postupový gól.
"Ani neviem, čo sa stalo. Všetko sa to udialo strašne rýchlo, všetci sme boli v šoku. V tej chvíli sme rýchlo potrebovali jeden gól a našťastie prišiel," povedal Kalajdžič bezprostredne po zápase podľa webu laola1.at.
Po jeho zásahu vtrhla na ihrisko celá rakúska lavička. "Myslím, že som dostal asi 500 faciek. Musím zistiť, či nepôjdem do nemocnice pre otras mozgu," zavtipkoval strelec vyrovnávajúceho gólu.
Arnautovič priznal, že stále nedokáže uveriť tomu, čo sa na trávniku odohralo. "Nemohol som tomu uveriť, a stále tomu nemôžem uveriť," vyhlásil skúsený útočník. V ďalšej fáze turnaja nastúpi Rakúsko proti Španielsku.
Záložník Marcel Sabitzer po zápase odkázal fanúšikom: "Na chvíľu sme im takmer zastavili dych, ale teraz nech pokračujú v oslavách."
Zdroj: SITA.sk - Strelil „zlatý“ gól Rakúska. Kalajdžič: Dostal som asi 500 faciek, možno budem musieť do nemocnice – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vyraďovacia fáza na MS sa začne súbojom medzi Kanadou a Južnou Afrikou. Pomôže spoluhostiteľom návrat zranenej hviezdy?
Vyraďovacia fáza na MS sa začne súbojom medzi Kanadou a Južnou Afrikou. Pomôže spoluhostiteľom návrat zranenej hviezdy?
<< predchádzajúci článok
Osem vyvolených Slovákov v drafte do NHL, bolo ich najviac od roku 2004. Goljera (49.) si vybrali LA Kings
Osem vyvolených Slovákov v drafte do NHL, bolo ich najviac od roku 2004. Goljera (49.) si vybrali LA Kings