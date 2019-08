Výrazný pokles zásob v USA zvýšil ceny ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula nad 60,60 USD za barel (159 litrov). Obavy o vývoj svetovej ekonomiky v dôsledku obchodných sporov totiž čiastočne vykompenzovali informácie z USA o výraznom poklese ropných zásob.Pôvodné informácie Amerického ropného inštitútu (API) o poklese zásob ropy v USA za minulý týždeň až o 11,1 milióna barelov sa síce nenaplnili, následná správa amerického ministerstva energetiky však znamenala stále výrazný pokles zásob. Ako v stredu (28. 8.) ministerstvo oznámilo, zásoby ropy klesli o 10 miliónov barelov. Navyše, zásoby benzínu sa znížili o 2,1 milióna barelov a zásoby ropných destilátov, kam patrí nafta a vykurovací olej, rovnako o 2,1 milióna barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 15.58 h SELČ 60,61 USD (54,69 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 12 centov.Ešte výraznejšie vzrástla cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 56,34 USD/barel, čo v porovnaní so stredajšou uzávierkou znamená rast o 56 centov.(1 EUR = 1,1083 USD)