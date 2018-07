Výrobca pneumatík Michelin zvýšil polročný zisk

Pneumatiky Michelin, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 24. júla (TASR) - Francúzsky výrobca pneumatík Michelin oznámil za 1. polrok zvýšenie zisku o vyše 6 %. Do veľkej miery k tomu prispela americká daňová reforma, ktorá pomohla vykompenzovať nepriaznivé kurzové vplyvy.Čistý zisk spoločnosti sa za prvých šesť mesiacov roka zvýšil o 6,3 % na 917 miliónov eur. Tržby pritom klesli o 4,1 % na približne 10,6 miliardy eur. Klesol aj prevádzkový zisk, a to o 4,7 % na 1,33 miliardy eur. Podpísal sa pod to slabší dolár oproti euru, ktorý zasiahol do objemu tržieb.Objem predaja spoločnosti Michelin sa zvýšil o 2,6 %. Globálny predaj pneumatík pre výrobcov nákladných áut vzrástol o 6 % a predaj pneumatík pre osobné autá o 1 %. Tržby z predaja týchto pneumatík však zaznamenali pokles. Naopak, tržby divízie špeciálnych pneumatík, teda pre poľnohospodársku a banskú techniku a pre lietadlá, vzrástli o 4,3 % na vyše 2,21 miliardy eur.Výsledky podporila aj daňová reforma v USA. Z tej Michelin získal 105 miliónov eur.