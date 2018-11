Výrobcovia luxusného tovaru sa v budúcnosti budú spoliehať na Čínu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 18. novembra (TASR) - Čínski spotrebitelia zostávajú hlavným ťahúňom svetového trhu s luxusnými výrobkami. Ukázala to tento týždeň zverejnená štúdia poradenskej spoločnosti Bain. Podľa nej sa na tržbách z predaja luxusného tovaru budú do roku 2025 podieľať takmer polovicou.Bain odhaduje, že Číňania sa na celosvetových tržbách z predaja luxusných produktov budú už za šesť rokov podieľať 46 %. Spoločnosť, ktorá štúdiu vypracovala pre taliansku asociáciu predajcov luxusného tovaru Altagamma a ktorú zverejnila agentúra AP, očakáva, že do šiestich rokov dosiahnu tržby z predaja luxusu vo svete 365 miliárd eur.To znamená, že vplyv Číny na príjmy výrobcov luxusného tovaru sa bude naďalej zvyšovať. V minulom roku sa čínski spotrebitelia podieľali na celosvetových tržbách z predaja luxusného oblečenia, doplnkov a kozmetiky približne tretinou.Bain odhaduje, že tento rok sa tržby z predaja luxusného tovaru zvýšia oproti roku 2017 o 2 % na 260 miliárd eur, pričom sa ale nezapočítava umenie, dizajn a dekor. V prípade ich započítania sa celosvetové tržby podľa odhadov firmy Bain zvýšia o 5 % na 1,2 bilióna eur.V samotnej Číne by tržby z predaja luxusných produktov mali tento rok dosiahnuť 23 miliárd eur. V porovnaní s rokom 2017 to predstavuje rast o 18 %. Na porovnanie, v Európe a Amerike by mali tržby stagnovať. Dôvodom je silná mena. V prvom prípade by tržby mali dosiahnuť 84 miliárd eur a v druhom okolo 80 miliárd eur.