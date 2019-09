Výrobcovia tepla: Znižovaniu emisií pomôžu centrálne zdroje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Michal Svítok Foto: TASR/ Michal Svítok

Bratislava 21. septembra (TASR) – Centrálne zásobovanie teplom (CZT) bude v nadchádzajúcich rokoch dôležitým prvkom pri znižovaní emisií skleníkových plynov a plnení záväzkov Slovenska voči Európskej únii. Tieto systémy dokážu podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) dodávať ekologické teplo spĺňajúce najprísnejšie zákonné normy a emisné limity. Slovensko by malo do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov oproti roku 2005 predbežne o 12 %." uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš. Individuálne zdroje tepla sú podľa zväzu prakticky nekontrolované, nemusia plniť prísne normy, a preto pre mestá predstavujú väčšie riziko z pohľadu znečistenia ovzdušia.Na modernizáciu centrálnych zdrojov tepla budú ale treba veľké investície. SZVT preto privítal schválenie novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, podľa ktorej 30 % z celkového množstva kvót určených na dražbu prevedie do modernizačného fondu. Peniaze z dražby týchto kvót budú určené na podporu výrobcov elektrickej energie a výrobcov tepla.Európska únia chce do roku 2030 oproti roku 1990 znížiť emisie skleníkových plynov o 40 % a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na 32 %. Podľa vedúcej oddelenia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre oblasť klímy Eleny Višnar Malinovskej musia štáty EÚ na zabezpečenie týchto plánov zvýšiť v nasledujúcej dekáde investície do zelených technológií o 260 miliárd eur ročne.