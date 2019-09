Rezort obrany Európsku intervenčnú iniciatívu eviduje, chce diskusiu

Na archívnej snímke vlajky Európskej únie, Slovenskej republiky a v pozadí Bratislavský hrad. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR eviduje vznik Európskej intervenčnej iniciatívy (E2I). O každej novej obrannej iniciatíve by však mali podľa rezortu diskutovať všetci členovia Európskej únie (EÚ). Za dôležité považuje tiež, aby boli v súlade s existujúcimi iniciatívami. Pre TASR to v súvislosti so záujmom Talianska o pripojenie sa k E21 uviedla hovorkyňa MO SR Danka Capáková.Slovensko podľa ministerstva vo všeobecnosti víta prehlbovanie európskej obrannej spolupráce, ku ktorej dochádza kontinuálne od roku 2016. "" reagovala hovorkyňa.E2I vznikla mimo štruktúr Severoatlantickej aliancie alebo EÚ v roku 2018 a nateraz sa k nej pripojili Belgicko, Británia, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko. Vo štvrtok (19. 9.) prejavilo záujem pridať sa aj Taliansko.Cieľom E2I, ktorá je výsledkom Macronovej výzvy na vytvorenie "", je získanie schopnosti uskutočňovať v krátkom čase spoločné vojenské operácie, evakuácie civilistov alebo operácie na pomoc pri katastrofách.