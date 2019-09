Výrobné ceny v Číne v auguste klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 17. septembra (TASR) - Čínske výrobné ceny sa v auguste znížili, a to najstrmšie za tri roky. To signalizuje, že rast spotrebiteľských cien sa spomalí, čo zvýši tlak na vládu v Pekingu, aby prijala opatrenia na podporu ekonomiky, ktorá zápasí s dôsledkami obchodného sporu S USA.Analytici upozorňujú, že oslabovanie dopytu doma aj v zahraničí núti niektoré čínske firmy, aby znižovali ceny v snahe získať nové objednávky, alebo utlmili produkciu a zredukovali tak náklady. To odkrajuje z ich ziskov a zhoršuje dôveru podnikov.Augustový pokles výrobných cien bol spôsobený nižšími cenami surovín, najmä energií a kovov.Konkrétne, index výrobných cien v Číne klesol v auguste medziročne o 0,8 %. To je viac ako v júli, keď sa znížil o 0,3 % a najstrmší medziročný pokles od augusta 2016. Ukázali to v utorok údaje Národného štatistického úradu (NBS).Analytici však očakávali ešte horší výsledok, a to pokles výrobných cien o 0,9 %.Tempo rastu jadrových spotrebiteľských cien v Číne, ktoré už je pomerne mierne, sa zároveň v auguste ešte spomalilo. Jadrová inflácia, v ktorej nie sú zahrnuté nestále ceny potravín a paliva, stúpla v auguste o 1,5 % po náraste o 1,6 % v predchádzajúcom mesiaci.Analytici predpovedajú čínskym exportérom ďalšie problémy v nadchádzajúcich mesiacoch, keďže USA môžu zaviesť nové clá na čínsky import už 15. októbra.Odborníci predpovedajú, že tempo rastu čínskej ekonomiky sa v tomto 3. štvrťroku pravdepodobne ešte spomalí z takmer 30-ročného minima 6,2 % v období apríl - jún. Vláda si pritom dala za cieľ udržať expanziu hospodárstva v pásme 6 - 6,5 % v roku 2019.Nedávno zverejnené údaje odhalili, že augustový vývoz i dovoz klesli. A vzhľadom na to, že obchodný spor s USA podľa odhadov ekonómov potrvá dlhší čas, čoraz viac expertov v uplynulých týždňoch zhoršilo vyhliadky Číny. Agentúra Fitch Ratings napríklad znížila prognózu jej hospodárskeho rastu v roku 2020 na 5,7 % zo 6 %.