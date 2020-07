Výrobu v žilinskej Kii ovplyvnil koronavírus, oproti roku 2019 klesla výroba o 27 percent

Investičné plány

Jediný závod v Európe

26.7.2020 (Webnoviny.sk) - Kia Motors Slovakia vyrobila v prvom polroku tohto roku viac ako 131-tisíc osobných automobilov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to pokles o 27 %.„V prvej polovici tohto roka bola výroba v našom závode silne ovplyvnená koronavírusom. Opatrenia v krajinách, do ktorých naše automobily vyvážame, výrazne znížili dopyt, následkom čoho sme prešli na dvojzmennú prevádzku. Veríme však, že modely z nášho závodu potvrdia svoju stabilnú pozíciu na európskom trhu a elektrifikované novinky oslovia nových zákazníkov a do konca roka sa nám podarí obnoviť trojzmennú prevádzku,“ uviedol hovorca spoločnosti Ján Žgravčák Po spustení sériovej výroby plug-in hybridnej verzie modelu Ceed Sportswagon v závere minulého roka v žilinskej automobilke nasledoval štart produkcie plug-in hybridnej verzie modelu XCeed.Kia Motors Slovakia investovala vlani na Slovensku 166 mil. eur, v tomto roku pritom závod plánuje v investičných aktivitách pokračovať a preinvestovať asi 100 mil. eur. Modelový rad Ceed a modely Kia Sportage vyrábané v Žiline putovali v prvom polroku 2020 celkovo do 90 krajín sveta.Najčastejšie boli exportované do Nemecka (13,3 %), Veľkej Británie (12,7 %) a Ruska (11,1 %). "Stabilne, asi 1,6 % vyrobených vozidiel zostalo na slovenskom trhu," doplnil Žgravčák. Najvyrábanejším modelom bol Kia Sportage (52 %).Nové elektrifikované modely Ceed Sportswagon a XCeed predstavovali v prvej polovici aktuálneho roka 6,4 % výroby. Zákazníci pritom podľa Žgravčáka potvrdili aktuálny trend, keď výrazne preferovali benzínové motory (77% ) a automatické prevodovky (58 %).Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Vybudovaný bol v rokoch 2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj motorov bola spustená v decembri 2006.V súčasnosti Kia na Slovensku zamestnáva viac ako 3 600 ľudí a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách - päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, Kia XCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage.Spoločnosť Kia Motors Slovakia patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu opustilo už viac ako 3,6 milióna vozidiel a 5,5 milióna motorov.