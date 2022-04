Výroky Blahu poburujú vedcov zo SAV, členovia Ústavu politických vied sa preto od nich dištancovali

Blahove vyjadrenia nemôžu akceptovať

Neprišiel ani na zasadnutie rady

Odmietol rozberať svoje politické aktivity

16.4.2022 (Webnoviny.sk) - Členovia Ústavu politických vied (UPV) Slovenskej akadémie vied (SAV) sa dištancovali od výrokov poslanca Národnej rady SR Ľuboša Blahu (Smer-SD), ktorý je tiež členom ústavu. Uviedli to vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnili na webe SAV.Podpísaní členovia podotkli, že vyjadrenia Blahu svojou povahou zásadne degradujú verejný diskurz a prispievajú k vytváraniu deliacich čiar v spoločnosti. Dodali, že ako vedeckí pracovníci v oblasti spoločenských vied si dôsledky jeho správania intenzívne uvedomujú a nemôžu ich akceptovať po ľudskej ani po profesionálnej stránke.Vo svojom vyhlásení rázne odmietli, že ich doterajšie nevyjadrovanie sa k vyhláseniam Blahu môže byt chápané aj ako ich latentné legitimizovanie. V zmysle politickej neutrality Slovenskej akadémie vied totiž Ústav politických vied nekomentoval politické aktivity a vyjadrenia svojich zamestnancov, a teda ani politickú činnosť Ľuboša Blahu.Zamestnanci preto požiadali verejnosť, aby ich nespájala s Blahovým politickým pôsobením a neatakovala vedeckých pracovníkov Ústavu politických vied SAV.Signatári vyhlásenia pripomenuli, že Blahu v minulosti riaditeľ ÚPV Peter Dinuš požiadal, aby sa pod svojimi vyhláseniami nepodpisoval ako pracovník ÚPV SAV alebo inými vyjadreniami nezaťahoval ústav do svojho politického boja. Riaditeľ tiež navrhol, aby Blaha prehodnotil prerušenie vedeckej činnosti a zvážil uvoľnenie do verejnej funkcie, čo však politik odmietol.„Aj z tohto dôvodu sa Správna rada ÚPV SAV na svojom ustanovujúcom rokovaní 11. marca 2022 uzniesla, že pozve na svoje najbližšie zasadnutie pána Blahu a zaviazala predsedu správnej rady Petra Dinuša, aby s pánom Blahom dohodol stretnutie. On sa však odmietol na zasadnutí správnej rady zúčastniť,“ priblížili členovia ÚPV SAV.Na základe uvedeného akademická obec ÚPV SAV zhodnotila, že nemôže ďalej mlčať a odmieta klásť dôraz na právny formalizmus, ktorý sa snaží striktne oddeľovať medzi politickými a vedeckými aktivitami svojich zamestnancov, keďže tak podľa nich nerobil ani Blaha.Zasadnutie Správnej rady Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, na ktorom sa mali rozprávať o pôsobení člena ústavu a opozičného politika Blahu, sa uskutočnilo v piatok 25. marca.Zo zverejnenej zápisnice zasadnutia vyplýva, že Blaha svoju účasť odmietol s písomným odôvodnením, že „nebude rozoberať svoje politické aktivity, čo je jeho súkromná záležitosť nesúvisiaca so SAV“.