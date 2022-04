Počas vojny na Ukrajine oficiálne zahynulo takmer 2-tisíc civilistov, je medzi nimi 162 detí

Znepokojujúce otázky o vojnových zločinoch

Zabitých 20-tisíc ruských vojakov

16.4.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bolo v krajine zabitých viac ako 1 900 civilistov. Uviedol to v sobotu Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) , ktorý však upozornil, že „skutočný počet je oveľa vyšší".Úrad konštatoval, že od 24. februára do 14. apríla pre boje zomrelo 1 982 civilistov, vrátane 162 detí. Ďalších 2 651 civilistov bolo zranených, medzi nimi 256 detí. Informuje o tom portál bbc.com.Väčšinu úmrtí a zranení spôsobilo bombardovanie a letecké údery, poznamenal OHCHR. Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová už skôr vyjadrila zdesenie zo správ o zabití civilistov v meste Buča neďaleko Kyjeva a vyhlásila, že to vyvoláva „vážne a znepokojujúce otázky o možných vojnových zločinoch" a vyzvala na zachovanie dôkazov.Podľa Kyjeva bolo počas konfliktu zabitých 20 100 ruských vojakov. Ukrajinská strana zároveň tvrdí, že zničila 1 982 ruských obrnených transportérov, 145 vrtuľníkov, 762 tankov a 163 lietadiel. Informuje o tom portál news.sky.com, ktorý poznamenáva, že nedokáže tieto tvrdenia nezávisle overiť.Rusko minulý mesiac uviedlo, že vo vojne na Ukrajine zomrelo 1 351 jeho vojakov. Avšak Severoatlantická aliancia 24. marca odhadovala, že zabitých bolo 7-tisíc až 15-tisíc ruských vojakov.