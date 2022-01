Vyše 120 zamestnancov katolíckej cirkvi v Nemecku sa prihlásilo k LGBTIQ komunite, žiadajú rešpekt

Aj LGBTIQ ľudia sú požehnaní

Želajú si atmosféru slobody

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako 120 zamestnancov v nemeckej katolíckej cirkvi sa verejne prihlásilo k LGBTIQ komunite s tým, že chcú v cirkvi „žiť otvorene bez strachu“.Tiež požadujú, aby povolila požehnanie párov rovnakého pohlavia a zmenila pracovné pravidlá.Skupina 125 ľudí, medzi nimi kňazi, učitelia náboženstva a administratívni zamestnanci, sa identifikovali ako podporovatelia iniciatívy #OutInChurch - pre cirkev bez strachu.Iniciatíva vyzýva pre všetkých LGBTIQ zamestnancov cirkvi, aby sa pridali, a apeluje na biskupov, aby jej manifest verejne podporili.Je proti „diskriminácii“ cirkvi voči vzťahom párov rovnakého pohlavia a tvrdí, že cirkev by mala ujasniť, že „LGBTIQ+ ľudia, či žijú sami alebo sú vo vzťahu, sú požehnaní Bohom“.Iniciatíva zároveň vyzýva predstaviteľov cirkvi, aby umožnili ľuďom hlásiť sa k LGBTIQ aj v práci v katolíckej inštitúcii bez toho, aby sa báli, že o ňu prídu.„Iniciatíva #OutInChurch požaduje ... zmeniť cirkevné pracovné právo tak, aby život v súlade s vlastnou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, aj v partnerskom či občianskom manželstve, neviedol k vylúčeniu z úloh a úradov ani k prepusteniu,“ uviedli podporovatelia iniciatívy.Konferencia biskupov v Nemecku podľa agentúry dpa iniciatívu prijala.„Rád by som to privítal v mene Konferencie biskupov Nemecka ako znak toho, že pracujeme na tom, aby v našej cirkvi prevládla a nastala atmosféra slobody od strachu,“ vyjadril sa aachenský biskup Helmut Dieser s tým, že nikto by nemal byť diskriminovaný, znehodnocovaný alebo kriminalizovaný pre svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.