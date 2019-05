Vyše 2000 študentov pôjde v lete do USA v rámci Summer Work and Travel

Na archívnej snímke študenti získajú informácie o možnostiach štúdia v USA, programe o Work and Travel. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Viac ako 2000 slovenských študentov odcestuje v lete do USA v rámci programu Summer Work and Travel na výmenný pobyt. TASR o tom informovalo americké veľvyslanectvo na Slovensku.poznamenal veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling. Vedenie americkej ambasády je spokojné s tým, že program je medzi slovenskými študentmi populárny a zároveň verí, že budúci rok ich pribudne ešte viac.Ešte pred tým ako slovenskí študenti odcestujú do USA, veľvyslanectvo pozvalo skupinu študentov na tradičné barbecue. Študenti tam okrem iného získavali napríklad tipy na cestovanie od konzula, hovorcu a ostatných diplomatov.Program Summer Work And Travel je kultúrno-vzdelávací výmenný pobyt, ktorý administruje Ministerstvo zahraničných vecí USA. Vysokoškolskí študenti cestujú do USA na J-1 víza a pracujú na letných brigádach spolu s ostatnými americkými či ďalšími medzinárodnými kolegami. Vízum tiež umožňuje študentom cestovať po Spojených štátoch amerických ďalších 30 dní po ukončení brigády. Za posledných päť rokov sa na programe zúčastnilo vyše 12.000 slovenských študentov, čo z neho robí najväčšiu vzdelávaciu a kultúrnu výmenu medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskom.