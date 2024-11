Vyše 70 percent obyvateľov Slovenska pociťuje pre bombové hrozby obavy o bezpečnosť detí na školách

13.11.2024 (SITA.sk) - Až 70,3 percenta obyvateľov Slovenska pociťuje obavy o bezpečnosť detí na školách vzhľadom na bombové hrozby. Vyplýva to z celoslovenského reprezentatívneho sociologického prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ . Spolu 32,7 percenta opýtaných odpovedalo, že pociťuje veľké obavy a 37,6 percenta pociťuje trochu obavy. Celkovo 28,7 percenta respondentov nepociťuje obavy vôbec a jedno percento nevedelo alebo nechcelo odpovedať.Väčšie obavy pociťujú ženy (81,4 percenta) ako muži (59 percent). S pribúdajúcim vekom respondentov pribúdajú aj obavy. Kým vo vekovej kategórii 18 – 33 rokov ich priznalo 59,3 percenta opýtaných, v kategórii ľudí vo veku nad 66 rokov je to už 79,7 percenta.Spolu s vyšším vzdelaním obavy ubúdajú, ukázal prieskum. Najviac sa o bezpečnosť detí boja ľudia s najnižším vzdelaním, najmenej sa obávajú vysokoškolsky vzdelaní.V porovnaní s prieskumom na túto tému v júli 2023 stúpol počet ľudí, ktorí majú obavy o bezpečnosť detí na školách, a to zo 64,4 percenta na 70,3 percenta. V prieskume v novembri 2022 vyjadrilo obavy však až 74 percent opýtaných.U tých, čo pociťujú veľké obavy, ide nadpriemerne často o ženy, najstaršiu vekovú skupinu 66 a viac rokov, respondentov so vzdelaním bez maturity, obyvateľov Prešovského, Košického a Nitrianskeho kraja, občanov maďarskej národnosti a voličov strany Hlas-SD, koalície Slovensko, KÚ a Za ľudí a Maďarskej aliancie.